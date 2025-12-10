FGR Vuelve a Pedir a la Corte que Determine si Mario Aburto Debe Seguir en Prisión

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, consultará con el Pleno si la Corte atraerá el amparo que definirá bajo qué Código Penal deben establecerse los años de prisión para Mario Aburto, esto luego de que la FGR volvió a solicitar a la Corte que determine si Mario Aburto, asesino de Colosio, debe continuar en prisión.

Este miércoles, 10 diciembre 2025, la Fiscalía general de la República solicitó nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción y resuelva, de manera definitiva, el amparo concedido en 2023 a Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio.

Dicho amparo al que se refiere la FGR determinó que la pena correspondiente debía ser de 30 años de prisión, conforme al Código Penal de Baja California vigente en 1994, año del magnicidio de Colosio, y no de 45 años como establece el Código Penal Federal.

En octubre de 2024, la Primera Sala de la Corte revisó el expediente, pero se abstuvo de resolver el fondo al señalar la necesidad de reponer el procedimiento para escuchar a las víctimas indirectas del crimen, es decir, los hijos del entonces candidato presidencial.

La Primera Sala de la SCJN (la Corte previa a la elección judicial) determinó reponer el procedimiento del juicio de amparo y ordenó que Mario Aburto debía seguir en prisión.

¿Cuándo se discutirá si Aburto sigue o no en prisión?

Hoy, a través de estrados electrónicos, se notificó que el ministro presidente, Hugo Aguilar, admitió a trámite la petición para consultar al Pleno sobre la posible atracción del caso por parte del Máximo Tribunal.

La discusión en el Pleno sobre la eventual atracción del asunto podría ocurrir el próximo año, pues el 15 de diciembre iniciará el periodo de receso.

Con información de Jessica Murillo.

