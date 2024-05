Planillas Desiertas en Michoacán: Candidatos Abandonan Contienda Electoral por Amenazas

En Michoacán, la violencia contra aspirantes a puestos de elección popular por parte del crimen organizado ha provocado que docenas de candidatos decidieran no participar en la contienda o renunciar a sus aspiraciones.

Partidos políticos han tenido que hacer campaña con planillas desiertas, es decir, sin candidatos, ante el temor de algún atentado.

Sergio Ochoa Vázquez, aspirante del PRI a la presidencia municipal de Apatzingán, sufrió un atentado el 13 de mayo del año pasado.

Desenfundó una pistola cromada y la accionó contra mi persona. Posteriormente, volvió a detonar. Nosotros recibimos dos impactos en la espalda. Uno de ellos me salió en esta parte del abdomen. Esta cirugía fue de punta a punta de mi abdomen para poder extraer mis intestinos

Sergio escapó de México, se recuperó y en enero pasado regresó a Michoacán. Anunció que, a pesar del atentado, contendería por la presidencia municipal de Apatzingán. Días después, recibió amenazas de muerte y debió huir de nuevo.

Guillermo Valencia, presidente del PRI en Michoacán confirmó el hecho y dijo que incluso Sergio Ochoa ya no estaba en el país.

Acabaron sacándolo de la contienda, lograron el objetivo criminal. Puso mucha tierra de por medio porque ya no está ni en el país

Sergio Ochoa es uno de por lo menos 51 aspirantes que abandonaron la actual contienda electoral en Michoacán por inseguridad. Diez del PRI, seis del PAN, dos del PRD, 15 de Movimiento Ciudadano, 8 del PES y 10 del Partido Michoacán Primero, según reportaron a En Punto los presidentes estatales de estos partidos.

Antonio Plaza, presidente del Partido Michoacán Primero, detalló las amenazas recibidas o incluso secuestros de algunas horas.

Algunos porque directamente recibieron una amenaza, incluso de muerte, porque fueron privados de su libertad por unas horas para darles la instrucción de que no podían participar

La violencia ejercida por los grupos criminales en Michoacán creó el fenómeno de las planillas desiertas, municipios donde hasta los aspirantes a síndicos y regidores no quisieron registrarse y guardar el anonimato.

Siempre en un modo de intimidación, de sembrar el terror. Podrías ser víctima de una desaparición forzada, en el mejor de los casos. Son planillas desiertas, son planillas de terror, son planillas de miedo, no hay un gobierno que nos garantice el pleno uso y ejercicio del derecho a votar y ser votados

Guillermo Valencia, presidente del PRI en Michoacán, afirmó que no son el único partido con planillas desiertas en la entidad.

Villa Morelos, Aporo, Yurécuaro. Son esos tres. El PRI no es el único partido con planillas desiertas, el PAN, el PRD y partidos más están en el mismo caso que nosotros, pero no se atreven a decirlo porque obviamente está la vida en riesgo

También se bajaron de la contienda operadores políticos. Narran que les impidieron trabajar en campo, pues hubo la visita de criminales a sus hogares.

El presidente del PRI insistió en que tuvieron que armar planillas en secreto, ya que en la entidad no se puede hacer política en libertad.

Hay municipios en donde se tuvo que hacer en la clandestinidad. Tuvimos que armar planillas prácticamente en secreto porque los grupos del crimen organizado no permiten que se haga política con libertad

La falta de candidatos permitió, por otro lado, el ingreso a la contienda de jóvenes como Jaime Mejía, quien antes de ser candidato a diputado local administraba cocinas económicas.

Tengo cocinitas económicas, se llama Migas, Mijagón. Siempre he sido una persona emprendedora, de trabajo y me comentan: 'Sabes qué, Jaime, debido a la violencia generalizada en el nivel político y electoral muchos de nuestros candidatos se están bajando, nos gusta mucho tu perfil'. Y es que me invita a participar