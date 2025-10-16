Publican Reforma a la Ley de Amparo en el DOF; Entra en Vigor este Viernes

El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo fue publicado este jueves 16 de octubre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Turnada al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales luego de ser aprobada la tarde de ayer en el Senado, la reforma presenta cambios que responden a la necesidad de perfeccionar la institución del amparo como mecanismo central de protección de los derechos fundamentales frente a actos de autoridad.

La reforma a la Ley de Amparo también busca evitar el uso abusivo o dilatorio de los recursos administrativos y judiciales en materia fiscal que obstaculizan la recaudación de créditos firmes y afectan el interés social y el orden público.

Fue ayer cuando el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la nueva Ley de Amparo.

¿Cuándo entra en vigor la reforma a la Ley de Amparo?

De acuerdo con el documento, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, entrará en vigor un día después de su publicación en el DOF, es decir, mañana.

