¿Qué Va a Pasar con Gertz Manero Tras Renuncia a FGR? Con Carta Revela Cuál Será Nuevo Encargo

Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia al cargo de Fiscal General de la República este jueves 27 de noviembre de 2025, según una carta dirigida a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República.

En el documento, el funcionario informa sobre una propuesta, lo que implica su retiro del cargo que ocupaba en la Fiscalía General de la República.

Video: Última Hora: Esta es la Carta de Renuncia de Alejandro Gertz Manero como Titular de la FGR.

El ahora exfiscal justificó su decisión señalando que la propuesta le permitirá continuar sirviendo al país en una nueva tarea que califica como honrosa. En el texto, Gertz Manero indicó que, a partir de la fecha de la carta y con todos los efectos legales correspondientes, se retira del cargo de Fiscal General de la República.

Nota relacionada: ¿Quién es Alejandro Gertz Manero? Esta es la Carrera del Ex Titular de la FGR

¿Qué va a pasar con Gertz Manero luego de su renuncia a FGR?

Alejandro Gertz Manero asumirá el cargo de embajador de México ante un país amigo, sin revelar específicamente cuál, según su carta de renuncia. El funcionario manifestó su aspiración de obtener la ratificación del Senado para este nombramiento que le fue conferido por la presidenta Sheinbaum.

La carta especifica que Gertz Manero solicitó al Senado iniciar el proceso de ratificación de su nombramiento ante el Pleno, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes correspondientes en materia de nombramientos con base en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con máxima de compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano

El ahora exfiscal enfatizó que su nueva función implicará servir con compromiso, responsabilidad y observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano ante el país vecino del norte.

Historias recomendadas:

CT