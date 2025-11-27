Esta tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con los padres de los normalistas de Ayotzinapa, en donde se habló sobre las investigaciones a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes.

Antes de las 17:00 horas, los padres se formaron afuera de Palacio Nacional, donde se llevó a cabo el protocolo de revisión para su acceso. En tanto, se espera que al término de la reunión den detalles sobre lo que se habló con la Presidenta en el Salón de Tesorería en Palacio Nacional.

Dicho encuentro se da un día después de que normalistas y padres de los 43 realizaran su jornada de protesta.

En la reunión participan padres y el abogado representante de los padres, Isidro Vicario.

Séptimo encuentro entre los Padres de los 43 y Sheinbaum

Se trata del séptimo encuentro entre los padres de los 43 y la Presidenta:

El primer encuentro se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2024

El segundo fue el 28 de febrero

El tercero fue el pasado 5 de marzo

El cuarto encuentro fue el 27 de mayo

El quinto fue el 29 de julio, donde se adelantó que darían nuevas líneas del caso.

El sexto encuentro fue el pasado 4 de septiembre.

Así fue la reunión con la presidenta Sheinbaum

Familiares, amigos y el abogado de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa siguen pidiendo una explicación de lo que pasó con los 43 normalistas. Al salir, se informó que a principios del siguiente año habrá una próxima reunión con la titular del Ejecutivo.

La nueva cita estaría programada para inicios de enero o febrero del 2026. Además, se acordó un reinicio del Grupo Interdisciplinario con el que estuvieron realizando algunas investigaciones y con el que se llegaron a ciertos resultados en su momento, pero que dio por terminado su trabajo.

Aunque familiares de los jóvenes desaparecidos se dijeron asombrados por no haber visto avances en cuanto a nuevas detenciones o nueva información en torno al caso. Dijeron que no sienten que el caso haya "muerto", ya que mantienen la esperanza de que las investigaciones van a continuar.

La reunión duró un poco más de dos horas y ahora esperarán por nuevas respuestas.

