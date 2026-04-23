¿Quién Es y Qué Estudió Roberto Lazzeri Montaño, Propuesto para Embajador en EUA?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este jueves que su gobierno propone a Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México ante Estados Unidos.

El perfil del funcionario —hasta ahora al frente de dos de los bancos de desarrollo más importantes del país— cobró relevancia de inmediato: economista egresado del CIDE y con más de dos décadas en el sector público financiero.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que propondrá a Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos, y Esteban Moctezuma tendrá otro puesto dentro del gobierno federal. pic.twitter.com/371Dd54PYe — NMás (@nmas) April 23, 2026

Economista formado en el CIDE, con estudios en derecho

Lazzeri Montaño cursó la licenciatura en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde se graduó de la generación 2001-2005.

Su tesis llevó por título "La Economía del Distrito Federal: aglomeraciones, localización espacial y economías externas en los sectores líderes". Posteriormente, realizó estudios en Derecho en la Universidad del Valle de México.

Del gobierno capitalino a los grandes despachos de Hacienda

Su carrera en el sector público inició en 2005, en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal, donde administró el portafolio de deuda pública local.

Cuatro años después, en 2009, se incorporó al Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras) como gerente de Estructuración de Financiamiento, especializándose en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

En 2020 llegó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, institución en la que ocupó las direcciones generales de Deuda Pública y de Captación. La presidenta Sheinbaum destacó que en ese período colaboró con Rogelio Ramírez de la O. Desde julio de 2023 encabezó la Oficina de Coordinación del secretario de Hacienda.

Director de Bancomext y Nafin desde agosto de 2025

El 18 de agosto de 2025, Lazzeri tomó posesión como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y de Nacional Financiera (Nafin), dos instituciones que el gobierno federal ha colocado como piezas centrales del Plan México para el desarrollo económico y la inclusión financiera.

Al asumir el cargo, destacó que recibía instituciones con indicadores financieros saludables y un equipo experimentado. Sheinbaum también señaló que en ese encargo impulsó el acceso al crédito.

Una propuesta que aún debe superar el protocolo diplomático

Este jueves 23 de abril, la presidenta confirmó la intención de enviar su nombre a Washington, aunque precisó que el proceso requiere aceptación del gobierno estadounidense.

"Trascendió que estamos proponiendo a Roberto Lazzeri como embajador de Estados Unidos; tiene que seguir todo un procedimiento, apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si acepta esto", explicó Sheinbaum.

La mandataria también reconoció la labor de Esteban Moctezuma al frente de la representación diplomática y señaló que continuará colaborando en temas específicos, entre ellos negociaciones en materia de transporte y gestiones para la apertura de la frontera al ganado ante el problema del gusano barrenador.

La embajada en Washington es considerada una de las más estratégicas para México, dado el peso de la relación bilateral en comercio, migración y cooperación económica.

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CT