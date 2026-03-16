Sheinbaum Espera Llegar a “Muy Buen Término” con EUA al Inicio de Revisión del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo hoy lunes, 16 de marzo de 2026, que esperan llegar a "muy buen término" con Estados Unidos de América (EUA) al inicio de un proceso de revisión bilateral del acuerdo comercial conocido como TMEC, que incluye a Canadá.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Sheinbaum adelantó que este lunes habrá reuniones de los equipos de Estados Unidos y México para la revisión del T-MEC y también en materia de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que este lunes habrá reuniones de los equipos de Estados Unidos y México para la revisión del T-MEC. pic.twitter.com/it8qrbKBsk — NMás (@nmas) March 16, 2026

Cabe destacar que el T-MEC está vigente desde 2020, cuando reemplazó el Tratado de Comercio de América del Norte (TLCAN), que convirtió la región en uno de los bloques comerciales más grandes del mundo.

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Sheinbaum buscará el "mejor momento" para llamada con Trump

La titular del Ejecutivo Federal dijo que su gobierno buscará el "mejor momento" para tener una llamada con el presidente estadounidense Donald Trump sobre el asunto.

"Buscamos siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la tenemos en seguridad, en comercio. Ahora inician estas conversaciones y esperamos llegar a muy buen término", dijo la mandataria.

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Con información de N+ y Reuters.

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