Tren "Felipe Ángeles": Ruta, Estaciones y Tarifas del Nuevo Servicio México-Pachuca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este viernes el avance de la construcción del Tren "Felipe Ángeles" en el municipio de Villas de Tezontepec, Hidalgo, donde la obra se encuentra en el kilómetro 37 del tramo que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la ciudad de Pachuca.

Video: Este Domingo Se Inaugurará la Extensión del Tren Suburbano con el AIFA.

¿Qué es el Tren "Felipe Ángeles" y cómo será la ruta?

El miércoles, Sheinbaum anunció que el Gobierno de México adquirió la totalidad del Tren Suburbano a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) por 5 mil 999 millones de pesos, y lo renombró Tren "Felipe Ángeles".

"El llamado Tren Suburbano, que le vamos a llamar el Tren 'Felipe Ángeles', el que va de la Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca. Ese tren ahora va a operar como un tren a manos del Gobierno y es de común acuerdo. Es decir, de manos de privados a manos del pueblo de México", señaló la mandataria.

El proyecto se divide en tres etapas: la red original Buenavista-Cuautitlán, de siete estaciones; el nuevo ramal al AIFA, también de siete estaciones, que inaugura este domingo 26 de abril; y el tramo AIFA-Pachuca, de seis estaciones y 58 kilómetros, actualmente en construcción.

Video: Tren Suburbano Aumento Tarifa Valle de Mexico Abril 2026.

Los trenes del tramo a Pachuca

Para el tramo AIFA-Pachuca se fabrican 15 trenes eléctricos con velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Cada unidad tiene 281 asientos fijos y capacidad para 893 personas, aunque al acoplarse dos formaciones pueden transportar más de 1,600 pasajeros.

Los primeros dos vehículos se fabrican en China; el resto de la flota se concluirá en México, con más del 65 por ciento de componentes de integración nacional. El primero está previsto para llegar a la zona de Pachuca en septiembre de 2026.

¿Cuánto costará viajar?

Las tarifas del tramo original se mantienen en 11.50 pesos para recorridos cortos y 26.50 para los largos. En el ramal al AIFA, durante el primer mes, el boleto costará 11.50 pesos para estaciones intermedias y 45 pesos por el trayecto completo.

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