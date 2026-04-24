Sheinbaum se Reúne con Presidenta de Petrobras para Explorar Colaboración con Pemex en Petróleo

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este viernes con directivos de la petrolera estatal brasileña Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para explorar una posible colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, además de biodiésel. El encuentro se concretó un mes después de que Sheinbaum anunciara en marzo su intención de recibir a la titular de Petrobras en México.

"Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel", publicó la mandataria en sus redes sociales.

No se informó que se hayan firmado acuerdos concretos; el encuentro tiene carácter exploratorio.

Me reuní con directivos de Petrobras, encabezados por su presidenta Magda Chambriard, para establecer una colaboración con Pemex en exploración, producción y transformación de petróleo, así como en producción de biodiésel. pic.twitter.com/pdcyMEapqf — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026

¿Qué puso Petrobras sobre la mesa?

El acercamiento entre ambas empresas tiene su origen en una propuesta del presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, quien la planteó durante una llamada telefónica con Sheinbaum. El argumento central fue la experiencia de Petrobras en extracción submarina, campo donde Pemex tiene poca trayectoria propia.

En aquella ocasión, Sheinbaum dejó en claro que ninguna decisión estaba tomada y que la reunión de abril serviría para conocer el alcance real de lo que Brasil proponía.

Pemex ya opera en aguas profundas, pero con socios privados

Pemex mantiene actualmente dos alianzas con empresas privadas en zonas de aguas profundas y tiene proyectados nuevos desarrollos de ese tipo dentro de su plan para incrementar la producción de hidrocarburos. La posible colaboración con Petrobras se daría en ese contexto.

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CT