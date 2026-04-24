Inicio Nacional Politica Sheinbaum se Reúne con Integrantes de las Grandes Ligas, Padres de San Diego y Dbacks de Arizona

Sheinbaum se Reúne con Integrantes de las Grandes Ligas, Padres de San Diego y Dbacks de Arizona

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La presidenta Sheinbaum indicó que su gobierno trabaja para "impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes"

La presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes de las Grandes Ligas. Foto: X @Claudiashein

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Este viernes, 24 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como con los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México (CDMX).

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Mediante redes sociales, la presidenta Sheinbaum indicó su gobierno trabaja "para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes: un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón".

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