Sheinbaum se Reúne con Integrantes de las Grandes Ligas, Padres de San Diego y Dbacks de Arizona

Este viernes, 24 de abril de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como con los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México (CDMX).

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Mediante redes sociales, la presidenta Sheinbaum indicó su gobierno trabaja "para fortalecer esta relación y, al mismo tiempo, impulsar entre las y los jóvenes la pasión por el rey de los deportes: un deporte que exige disciplina, mente y mucho corazón".

Invité a directivos y jugadores de las Grandes Ligas de Béisbol, así como a los equipos Padres de San Diego y Dbacks de Arizona, que este fin de semana se enfrentarán en el estadio de los Diablos Rojos de la Ciudad de México. Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación y,… pic.twitter.com/Tl9H65kDEx — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 24, 2026

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