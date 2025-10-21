Sheinbaum se Pronuncia porque Diputados Sean Quienes Sancionen a Cuauhtémoc Blanco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo hoy 21 de octubre de 2025 que la Cámara de Diputados es quien debe decidir si sanciona al legislador federal Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de la controversia que surgió por el video que se difundió donde se le ve en un centro de pádel, mientras pasa lista en una sesión parlamentaria.

El lunes se llevó a cabo una sesión semipresencial de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de la cual Blanco Bravo es secretario, donde se discutía la Ley de Aguas Nacionales.

En el video difundido el pasado lunes, se observa que le solicitan a Cuauhtémoc Blanco el sentido de su voto y en lugar de obtener una respuesta, la comisión habla de que se escuchan los golpes de la raqueta, pues presumiblemente el legislador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se encuentra en un juego de pádel.

Sheinbaum dice que diputados deben decidir si hay sanción

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que si se debe sancionar son los diputados quienes deben determinar un posible castigo, ante el comportamiento de Cuauhtémoc Blanco.

La Presidenta aclaró que Morena "es el partido del que provino, pero nosotros gobernamos para todas y para todos, y por el bien de todos, primero los pobres".

Sheinbaum Pardo consideró en un inicio que "no es necesario comentar sobre eso, que cada quien tome su opinión"; sin embargo, luego señaló: "Que tome la Cámara de Diputados sus sanciones a los diputados, no es algo en lo que yo tenga que estar opinando, ya que la Cámara de Diputados tiene suficiente criterio como para decir esto es factible, esto no, si se hace esto hay una sanción a cualquier diputado en esta circunstancia, tienen que tener un reglamento interno".

