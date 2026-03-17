Sarampión en México: Secretaría de Salud Reporta 30% Menos de Casos Activos

El Gobierno de México informó hoy, 17 de marzo de 2026, sobre cómo van los casos de sarampión en el país y la aplicación de vacunas.

En conferencia de prensa mañanera, Eduardo Clark, subsecretario de Salud, destacó la "reducción de casos activos de manera importante de casi 30% menos que lo que llegamos a tener hace 3 o 4 semanas” e indicó que desde el pasado 12 de febrero hasta la fecha, se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra el sarampión en México.

Desde el pasado 12 de febrero hasta la fecha, se han aplicado 13.3 millones de vacunas contra el sarampión en México, informó Eduardo Clark, subsecretario de Salud. pic.twitter.com/2dh22Gxtro — NMás (@nmas) March 17, 2026

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Seguirá la vacunación contra sarampión

Reiteró que el grupo prioritario de vacunación contra sarampión es el de menores de entre seis meses y 12 años.

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, reiteró que el grupo prioritario de vacunación contra sarampión es el de menores de entre seis meses y 12 años. pic.twitter.com/ZXl5Xddh46 — NMás (@nmas) March 17, 2026

Quienes estén interesados en aplicarse la vacuna contra el sarampión pueden visitar el sitio web de la Secretaría de Salud para ubicar su módulo más cercano, indicó Eduardo Clark.

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