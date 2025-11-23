Segob Convoca a Transportistas y Productores a Mesa de Diálogo ante Posibles Bloqueos.

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo un llamado a transportistas y productores del campo para que acudan a una mesa de trabajo y no afecten a terceros con bloqueos carreteros que los sectores anunciaron que realizarán en diversas vialidades del país para este 24 de noviembre.

La dependencia federal, que encabeza la secretaria Rosa Icela Rodríguez, reiteró su disposición al diálogo para atender las demandas, por lo que citó a una reunión que, afirmó, concentrará a autoridades de diversas áreas que pueden escuchar las exigencias.

"Ante el anuncio de posibles bloqueos por parte de transportistas y productores programados para el próximo 24 de noviembre la Secretaría de Gobernación (Segob) reitera su plena disposición al diálogo", señaló en un comunicado emitido la noche de este 23 de noviembre.

"En este sentido, la dependencia hace un llamado respetuoso a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa, subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros", señaló.

¿En dónde y a qué hora es la cita de Segob?

Gobernación estableció que los manifestantes pueden acudir a sus instalaciones en la zona de Bucareli, a las 11:00 horas del 24 de noviembre, donde estarán funcionarios de Conagua, Economía y Agricultura.

Con la finalidad de avanzar en la atención de sus planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo, la Secretaría de Gobernación invita a una mesa de trabajo, a realizarse en sus instalaciones, ubicadas en Abraham González No. 48, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, el día de mañana, 24 de noviembre a las 11:00 horas

"A dicha reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación", añadió.