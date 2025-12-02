Senado Votará Lista de Aspirantes a la FGR: Estas Son las 10 Personas que Aprobó la Jucopo
Juan Pablo Narcia
Ignacio Mier explicó que, si se avala, la propuesta se enviará a la presidenta para definir la terna
El senador de Morena Ignacio Mier informó hoy, 2 de diciembre de 2025, que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó la integración de la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la República, compuesta por cinco mujeres y cinco hombres.
Dijo que la propuesta será votada por el pleno durante la sesión de este martes y, en caso de ser aprobada, será enviada a la presidenta de la República para la selección de la terna.
Ante versiones que apuntan a que será la ex consejera jurídica del ejecutivo, Ernestina Godoy, el legislador afirmó:
Es un tema que despierta suspicacia y perspicacia. Hay gente muy suspicaz. Nosotros creemos que hay que esperar a que llegue la terna.
Sobre la votación del listado, adelantó que el PAN y el PRI votaron en contra.
Lista de 10 personas que aprobó la Jucopo
La lista de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal General de la República está integrada por 5 hombres y 5 mujeres:
- Hamlet García Almaguer, folio 187.
- Luis Manuel Pérez de Acha, folio 40.
- Alfredo Barrera Flores, folio 94.
- David Borja Padilla, folio 249.
- Miguel Nava Alvarado, folio 250.
- Luz María Zarza Delgado, folio 72.
- Maribel Bojorges Beltrán, folio 98.
- Sandra Luz González Mogollón, folio 119.
- Ernestina Godoy Ramos, folio 185.
- Mirna Lucía Grande Hernández, folio 198.
