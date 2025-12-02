Senado Votará Lista de Aspirantes a la FGR: Estas Son las 10 Personas que Aprobó la Jucopo

El senador de Morena Ignacio Mier informó hoy, 2 de diciembre de 2025, que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó la integración de la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la República, compuesta por cinco mujeres y cinco hombres.

Dijo que la propuesta será votada por el pleno durante la sesión de este martes y, en caso de ser aprobada, será enviada a la presidenta de la República para la selección de la terna.

Ante versiones que apuntan a que será la ex consejera jurídica del ejecutivo, Ernestina Godoy, el legislador afirmó:

Es un tema que despierta suspicacia y perspicacia. Hay gente muy suspicaz. Nosotros creemos que hay que esperar a que llegue la terna.

Sobre la votación del listado, adelantó que el PAN y el PRI votaron en contra.

Lista de 10 personas que aprobó la Jucopo

La lista de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal General de la República está integrada por 5 hombres y 5 mujeres:

Hamlet García Almaguer, folio 187.

Luis Manuel Pérez de Acha, folio 40.

Alfredo Barrera Flores, folio 94.

David Borja Padilla, folio 249.

Miguel Nava Alvarado, folio 250.

Luz María Zarza Delgado, folio 72.

Maribel Bojorges Beltrán, folio 98.

Sandra Luz González Mogollón, folio 119.

Ernestina Godoy Ramos, folio 185.

Mirna Lucía Grande Hernández, folio 198.

