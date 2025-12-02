Inicio Nacional Politica Senado Votará Lista de Aspirantes a la FGR: Estas Son las 10 Personas que Aprobó la Jucopo

Senado Votará Lista de Aspirantes a la FGR: Estas Son las 10 Personas que Aprobó la Jucopo

|

Juan Pablo Narcia

-

Ignacio Mier explicó que, si se avala, la propuesta se enviará a la presidenta para definir la terna

Senado.

Senado votará lista de aspirantes a la FGR. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

El senador de Morena Ignacio Mier informó hoy, 2 de diciembre de 2025, que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aprobó la integración de la lista de 10 aspirantes a la Fiscalía General de la República, compuesta por cinco mujeres y cinco hombres.

Dijo que la propuesta será votada por el pleno durante la sesión de este martes y, en caso de ser aprobada, será enviada a la presidenta de la República para la selección de la terna.

Video: Jucopo Selecciona Lista de 10 Aspirantes a la Fiscalía General de la República

Ante versiones que apuntan a que será la ex consejera jurídica del ejecutivo, Ernestina Godoy, el legislador afirmó:

Es un tema que despierta suspicacia y perspicacia. Hay gente muy suspicaz. Nosotros creemos que hay que esperar a que llegue la terna.

Sobre la votación del listado, adelantó  que el PAN y el PRI votaron en contra.

Noticia relacionada: Sheinbaum Habla Sobre Alejandro Gertz Manero Luego de Su Renuncia a la FGR: ¿Qué Dijo?.

Lista de 10 personas que aprobó la Jucopo 

La lista de aspirantes a ocupar el cargo de fiscal General de la República está integrada por 5 hombres y 5 mujeres: 

  • Hamlet García Almaguer, folio 187.
  • Luis Manuel Pérez de Acha, folio 40.
  • Alfredo Barrera Flores, folio 94. 
  • David Borja Padilla, folio 249.
  • Miguel Nava Alvarado, folio 250.
  • Luz María Zarza Delgado, folio 72.
  • Maribel Bojorges Beltrán, folio 98.
  • Sandra Luz González Mogollón, folio 119. 
  • Ernestina Godoy Ramos, folio 185. 
  • Mirna Lucía Grande Hernández, folio 198.

 

Historias recomendadas: 

FBPT

 

 

 

Inicio Nacional Politica Senado votara lista de 10 aspirantes a la fgr ignacio mier habla sobre aspiracion de ernestina godoy