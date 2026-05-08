Sheinbaum Comienza Gira de Tres Días por Sonora; la Recibe Gobernador Alfonso Durazo

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó la tarde de este viernes 8 de mayo a Hermosillo, Sonora, en lo que marca el comienzo de una gira de tres días por la entidad.

A su llegada a Hermosillo, la presidenta fue recibida por el gobernador Alfonso Durazo y un grupo de personas que le hicieron peticiones para sus comunidades.

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La mandataria no dio declaraciones a la prensa a su arribo, ni siquiera cuando se le preguntó sobre el tema de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Postura del gobierno sobre visita de Ayuso

Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación (Segob) más tarde aclaró que el recorrido de Ayuso se desarrolló en "un ambiente de total libertad".

"En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas. México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa", añadió la Segob.

Agenda de Sheinbaum en Sonora

Este viernes la presidenta asiste al Plan de Justicia del Pueblo Seri para inaugurar un acueducto, mientras que mañana inaugurará el Hospital General de Zona número 15 “Ernesto Ramos Bours”.

Más tarde acudirá al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui para restituir más tierras y a la inauguración del Comedor Escolar de la Niñez.

"Luego, vamos a la entrega de títulos de concesión de agua a productores y la inauguración de un canal de riego en Navojoa, y a la supervisión del Hospital General de Zona de Navojoa", señaló la mandataria.

Para el domingo, la presidenta encabezará el evento de Pensión Mujeres Bienestar con motivo del Día de las Madres. "Vamos a tener ahí un pequeño concierto para las mamás en Sonora".

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AMP