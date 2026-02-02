Sheinbaum Felicita a Laura Fernández por Triunfo en Costa Rica y Reafirma Cooperación de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó a Laura Fernández, elegida como próxima mandataria de Costa Rica, la cooperación y amistad de México con el país centroamericano.

En un breve mensaje, la Jefa del Ejecutivo federal felicitó a la política de derecha por su victoria en los comicios presidenciales de ayer 1 de febrero y manifestó el respeto entre ambos países.

"Felicitamos a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia de Costa Rica", publicó la presidenta mexicana en sus cuentas de redes sociales.

Felicitamos a Laura Fernández Delgado por su triunfo en las elecciones a la presidencia de Costa Rica.



Reafirmamos la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre nuestras naciones. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 3, 2026

Video: Sheinbaum Felicita a Laura Fernández Delgado por Triunfo en Elección Presidencial en Costa Rica.

Reafirmamos la voluntad del Gobierno de México de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto entre nuestras naciones

Laura Fernández, postulada por el partido oficialista, ganó por amplia diferencia sobre el socialdemócrata Álvaro Ramos. Asumirá la presidencia de Costa Rica en mayo, en sustitución de Rodrigo Chaves.

Promete mano dura contra el narcotráfico

Durante su campaña, la derechista prometió que tendrá mano dura contra el narcotráfico, en un país que por años fue considerado uno de los más seguros del continente.

Se trata de un problema que ha enfrentado México durante décadas y que, desde 2018, el gobierno izquierdista, primero con Andrés Manuel López Obrador, y ahora con Sheinbaum, ha atacado bajo un discurso diferente al punitivismo, contrario a la bandera de la costarricense.

Ayer, la politóloga de 39 años obtuvo el 48.3% de los votos, ocho puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el 94% del escrutinio por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

En su discurso de victoria, en el que sorpresivamente no aludió a la violencia criminal, sostuvo que nunca permitirá la "arbitrariedad" y el "autoritarismo".

Se declaró una "demócrata convencida" y "defensora de la libertad", aunque atacó duramente a la prensa, como suele hacerlo su mentor, el presidente Rodrigo Chaves, una figura popular y polarizante que está enfrentado a los demás poderes púbicos.

