Sheinbaum Habla sobre Resultados en Elección de Chile: “Esto No se Va a Dar en México"

Ante el triunfo del candidato de derecha José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo consideró que es momento de reflexión para los movimientos progresistas de América Latina y previó que en México no se dé una situación similar.

En su conferencia de prensa de hoy, 15 de diciembre de 2025, la mandataria nacional refirió que hay que analizar cada país.

Pero enfatizó que “evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática”.

En el caso de Chile, dijo, hubo una votación democrática en la que el pueblo eligió quién quiere que lo gobierne.

Al ser cuestionada por varios triunfos de la derecha en Latinoamérica, sostuvo que “es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias”.

“Esto no se va a dar en México”

Sheinbaum Pardo también consideró que en México no se va a registrar una situación similar por varias razones, entre las que destacó: el apoyo popular al Gobierno ante el cumplimiento de los compromisos; resultados como la disminución de la pobreza; la unidad de la población, entre otras.

Yo creo que esto no se va a dar en México, porque número uno: hay mucho apoyo popular al gobierno, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos: hay resultados, la disminución de la pobreza, de las desigualdades y la mayoría de las y los mexicanos está desacuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país.

“Además, aquí hay unidad, a veces cuando no hay unidad en los movimientos pues se genera esta disminución del apoyo y aquí no, aquí buscamos siempre la unidad de nuestro movimiento y siempre da resultados, honestidad y resultados, y nunca abandonar la visión de que el gobierno está para servir al pueblo”, explicó.

Con información de N+.

spb