EUA Debe Entregar Más Información sobre Detención de ‘El Mayo’: Sheinbaum

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, urgió a Estados Unidos a entregar más información por la aprehensión de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, en Texas, el jueves pasado.

“Tiene que haber información. Ayer escuché el informe que dio la secretaria de Seguridad de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora pues es digamos lo que conocemos. Es escueto, pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana. Eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Ayer estuve leyendo ahí otras interpretaciones, pero lo único que tenemos en este momento es la información oficial de la Embajada de Estados Unidos al Fiscal General de la República”, expuso Sheinbaum, virtual presidenta electa.

Agregó que México debe seguir pidiendo información y minimizó las críticas de que México no intervino en las detenciones.

“México ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada ahora con el gobierno del presidente López Obrador y el actual fiscal, los ha extraditado. No es que no se haya hecho nada. Tan es así que ha disminuido la violencia”, aseguró la virtual presidenta electa.

Sheinbaum pide respetar soberanía de Venezuela

Tras las elecciones en Venezuela y cuyos resultados desataron manifestaciones en aquel país, así como reacciones a nivel mundial, Claudia Sheinbaum se pronunció:

“El Consejo Nacional Electoral en Venezuela dio un resultado que da el triunfo al presidente Maduro, y es importante como planteamos en su momento, en el 2006, pues que se dé a conocer, que se transparente este resultado para que no haya lugar a confusión y lo segundo también decir que no estamos de acuerdo con el intervencionismo. Venezuela es un país libre, soberano, y hay que reconocer la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Esta atención internacional que ha habido y el comunicado de la OEA ya calificando la elección, pues hay que esperar”, agregó Sheinbaum.

No invita a Ecuador y Perú a toma de posesión

En conferencia de prensa, la virtual presidenta electa informó que ha enviado invitación al día de su toma de posesión a mandatarios de diversos países, pero no a Perú, ni Ecuador. Y aprovechó para insistir en que España ofrezca disculpas a México.

“Se han estado enviando prácticamente a todo el mundo invitaciones, obviamente, Ecuador, Perú, pues no, ¿verdad? Porque ahí no estamos de acuerdo con la política que se ha tenido. Y yo también estoy de acuerdo en que debe haber un perdón por parte de España, lo hizo ya el Papa Francisco. Y hay que mantener las relaciones con España y seguir insistiendo en ello, me parece, porque la Conquista Española tuvo muchas masacres y mucha violencia”.

Agregó que el próximo fin de semana irá de gira con el presidente López Obrador a Chiapas, Tabasco y Veracruz.

