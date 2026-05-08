Sheinbaum Niega que Consulados de México Hagan Política en EUA: Descarta que Estén Bajo Revisión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que los consulados mexicanos hagan política en Estados Unidos de América (EUA) y descartó que estén bajo revisión, luego de que CBS News informó que el Gobierno estadounidense los inspeccionaría.

En la conferencia mañanera de hoy, 8 de mayo de 2026, la mandataria afirmó que la “idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en los Estados Unidos es completamente falso".

“Lo que hacen los consulados, que es su papel igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, siempre protegen a sus ciudadanos, al mismo tiempo que abren todas las posibilidades, por ejemplo aquí, de sacar visas para ir a Estados Unidos”, mencionó.

“No es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del Gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación o que estén haciendo política en Estados Unidos”, subrayó Sheinbaum Pardo.

La mandataria agregó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respalda la autodeterminación de los pueblos “y nosotros no tenemos porqué influir en la política de los Estados Unidos desde México”.

Sobre la supuesta revisión a los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, por parte del Departamento de Justicia, como lo publicó CBS News, Sheinbaum Pardo dijo que en primer lugar: “no tenemos ninguna información” y en segundo: “no tendría por qué ser. Somos muy respetuosos de la política en los Estados Unidos”.

Noticia relacionada: Estados Unidos Anuncia Revisión de 53 Consulados de México, Podrían Cerrar Algunos, Reporta CBS

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT