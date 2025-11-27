"Gracias por Engrandecer a la Nación": Sheinbaum Reconoce a Elementos por Apoyar durante Lluvias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó hoy, 27 de noviembre de 2025, la ceremonia de reconocimientos para elementos federales y servidores públicos que participaron en tareas de Protección Civil durante las lluvias torrenciales en cinco estados del país.

En Zumpango, Estado de México, la presidenta Sheinbaum reconoció la labor de los elementos que particaron en la aplicación del Plan DN-III-E y Plan Marina en:

Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

La presidenta envió una muestra de solidaridad con "las familias que en estas lluvias intensas perdieron a un ser querido".

Hoy nos reunimos para rendir un homenaje sincero, profundo, y merecido a todas y todos quienes con entrega atención estuvieron presentes en la atención a las lluvias de octubre en cinco estados de la República. Lo hacemos no solo como un acto de reconocimiento institucional, sino como un acto de gratitud de la nación entera.

La presidenta destacó que durante un mes se limpiaron millones de metros cúbicos de lodo, cientos de caminos, y se entregaron despensas y apoyos a las personas que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones.

En cada gesto, en cada jornada, en cada desvelo, en cada noche sin dormir, demostraron lo que significa servir al pueblo y servir a la patria".

También agradeció a los elementos por su entrega, disposición, amor al pueblo y a la patria. "En momentos de adversidad, cuando la naturaleza pone a prueba nuestra fortaleza, el pueblo de México siempre demuestra de qué estamos hechos".

La titular del Ejecutivo Federal aseguró que en este tipo de emergencias "puede más el amor que el odio, la fraternidad que la envidia y la memoria que el olvido".

México es un país excepcional. No lo olvidemos nunca, somos un pueblo abierto, fuerte, noble y fraterno.

Por su parte, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, dijo que la grandeza del país está en su gente y que somos "una nación fuerte, una nación que se levanta en los momentos más difíciles".

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, destacó las bondades del plan DN-III-E, que ha ayudado a la población de su creación.

La efectividad de este plan le ha permitido traspasar frontera bajo la figura de ayuda solidaria, a nivel mundial, es considerado un instrumento de gran relevancia.

