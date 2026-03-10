Este martes, 10 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoce no haber sido invitada a Cumbre “Escudo de las Américas” de su homólogo de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, una iniciativa en la que cerca de 20 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá y Ecuador, se comprometieron a cooperar con Washington para combatir a los "narcoterroristas".

En conferencia de prensa mañanera, la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno no necesitaba ser invitado, ya que se tiene un acuerdo con Estados Unidos.

"No necesitamos ser invitados porque nosotros ya tenemos un acuerdo con Estados Unidos", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la cumbre "Escudo de las Américas" organizada por Donald Trump.

La presidenta explicó que hay una estrecha coordinación con Estados Unidos y recordó que el equipo de seguridad mexicano viajó a Washington apenas unas semanas después de la toma de posesión de Trump.

Posteriormente, afirmó Sheinbaum, el acuerdo se consolidó tras una visita a finales de 2025 del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a México cuando “se cerró el entendimiento (...) en el marco de nuestra soberanía, nuestra protección del territorio”.

La mandataria indicó que ese mecanismo continúa activo y contempla reuniones periódicas entre autoridades de ambos países. Añadió que, más allá de declaraciones políticas, su Gobierno se enfoca en la cooperación operativa con diversas instituciones estadounidenses.

También, destacó que la colaboración ha dado resultados, al señalar una disminución en el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Además de México, tampoco asistieron Brasil y Colombia al encuentro celebrado encabezado por Trump en Miami.

Con información de N+ y EFE

