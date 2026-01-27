Sheinbaum Responde a Supuesta Publicación de Ryan Wedding con IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a los cuestionamientos sobre si la publicación que mostró el lunes sobre la entrega voluntaria de Ryan Wedding en la embajada de Estados Unidos en nuestro país, supuestamente fue hecha con inteligencia artificial (IA).

En contexto: La presidenta Sheinbaum presentó en la conferencia mañanera del lunes una publicación de Ryan Wedding en la que supuestamente el exatleta olímpico canadiense, vinculado al Cártel de Sinaloa, afirmaba que se había entregado voluntariamente y que llegó caminando a la embajada de Estados Unidos en México.

La presidenta Sheinbaum presentó en la conferencia mañanera del lunes una publicación de Ryan Wedding en la que supuestamente el exatleta olímpico canadiense, vinculado al Cártel de Sinaloa, afirmaba que se había entregado voluntariamente y que llegó caminando a la embajada de Estados Unidos en México. Posteriormente, el medio canadiense CBC News señaló que la imagen que la presidenta Sheinbaum presentó había sido generada con IA.

Este martes, Sheinbaum Pardo respondió a los cuestionamientos sobre la publicación del canadiense, que fue trasladado a Estados Unidos por el FBI, luego de que se entregó en México.

Sheinbaum responde a cuestionamientos sobre IA

En la conferencia mañanera de hoy, 27 de enero de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que “toda red social tiene la política que cuando hay una fotografía o alguna información de inteligencia artificial, un video, tienen que tener las letras IA o AI, dependiendo si es en inglés o en español”.

La mandataria apuntó que “en este caso no tiene ningún indicativo de que sea inteligencia artificial, eso es lo primero”.

Lo segundo, mencionó la mandataria, es verificar la publicación que hizo Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, sobre la entrega voluntaria de Ryan Wedding.

Sheinbaum evita entrar en polémica con el FBI

Cuestionada sobre la versión del FBI y las declaraciones del abogado de Wedding sobre la detención del exatleta olímpico, en México, la mandataria dijo que no va “entrar en polémica con el director del FBI (Kash Patel) ni quiero que haya algún conflicto”.

Lo que ellos, la autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana es que había sido una entrega de manera voluntaria y es la misma publicación que emite la embajada de Estados Unidos en México.

La mandataria afirmó que "el Gabinete de Seguridad sí estaba en operativos buscando a esta persona, eso sí; que fueron operativos con alguna autoridad de Estados Unidos, eso no".

La presidenta subrayó que no conoce a detalle cómo fue exactamente que se entregó Wedding, “lo que sí sabemos es lo que nos dijeron las autoridades de Estados Unidos aquí, a las autoridades de México, y lo que publicó la embajada de Estados Unidos”.

Tampoco queremos entrar en un asunto de que esto se convierta en una disputa. Nosotros decimos la verdad siempre; no tenemos por qué mentir.

