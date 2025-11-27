Sheinbaum se Pronuncia por Petición de Anulación de Juicios y Hace Llamado a la Corte

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció hoy, 27 de noviembre de 2025, sobre el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reabrir juicios concluidos y el debate para anularlos.

En contexto: La SCJN debatió el miércoles el proyecto sobre juicios concluidos cuando exista alguna irregularidad como fraude contubernio.

La SCJN debatió el miércoles el proyecto sobre juicios concluidos cuando exista alguna irregularidad como fraude contubernio. Los ministros Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Hugo Aguilar e Irving Espinoza propusieron reabrir todos los juicios, en México, pese a que ya existe una sentencia firme.

Mientras que la ministra Yasmín Esquivel se opuso a la iniciativa y expuso que "la cosa juzgada representa una de las instituciones jurídicas de mayor importancia en un Estado de Derecho" y mencionó que “mucho se ha criticado a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por atribuirse facultades que no tiene”, por lo que es preocupante que la misma SCJN “invente instancias judiciales que ni siquiera el propio legislador consideró”.

Ahora, será la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien realice un nuevo proyecto para definir el criterio de la nueva integración de la SCJN.

Sheinbaum, en desacuerdo con proyecto de la SCJN

En la conferencia mañanera de este jueves, Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no está de acuerdo con el proyecto de la SCJN que plantea terminar con el principio cosa juzgada y anular sentencias firmes.

La mandataria afirmó: "Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente. Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado".

Hay muchos temas que tiene pendiente la Corte. Obviamente que ellos son autónomos (…) Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte.

Sheinbaum pidió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mejor “le entren a un montón de temas que están pendientes”.

