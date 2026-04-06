Va Profeco contra Gasolinerías Caras: Informa Si Hay Motivo para Subir Precio de Combustible

Este lunes, 6 de abril de 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que irá contra las gasolinerías caras en México.

En conferencia de prensa mañanera, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco explicó que “hoy se hará un monitoreo mucho más amplio de los precios de la gasolina en todo el país”.

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Indicó que la medida es para “revisar y evidenciar a las estaciones de servicio que cobran mucho muy alto la gasolina regular”.

El funcionario indicó que los precios que maneja Petróleos Mexicanos (Pemex) son los mismos, y “no tiene argumento para subir los precios”.

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Con información de N+.

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