Sheinbaum Presencia el Hundimiento de un Barco Para Crear un Arrecife en Guaymas

Este domingo, 1 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio testimonio del hundimiento controlado de una embarcación de la Secretaría de Marina (SEMAR) en aguas de Guaymas, Sonora. La operación forma parte de un proyecto para expandir el arrecife artificial existente en la zona.

La mandataria compartió detalles del evento a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes de la operación y explicó el propósito ecológico de esta técnica.

Embarcación militar se convierte en refugio marino

"Hoy fuimos testigos del hundimiento controlado de un antiguo barco de la Secretaría de Marina con el objetivo de ampliar un arrecife artificial en Guaymas", indicó Sheinbaum Pardo.

La embarcación, que pertenecía a la flota de SEMAR y había cumplido su vida útil operativa, fue preparada para ser hundida de manera controlada. El proceso permite que la estructura se convierta en un nuevo hábitat para especies marinas.

Conservación y turismo de buceo

La presidenta describió el proyecto como una iniciativa que combina beneficios ambientales y económicos para la región. Según la mandataria, la técnica implementada persigue objetivos tanto ecológicos como turísticos.

Es una técnica ecológica y turística: embarcaciones en desuso se transforman en refugios marinos para recuperar la biodiversidad y el buceo

El proyecto busca crear nuevos espacios para la vida marina, mientras se desarrolla infraestructura para actividades de buceo recreativo y turístico en las aguas de Guaymas.

