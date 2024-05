Elecciones 2024: Principales Propuestas de Xóchitl, Candidata a la Presidencia de México

El próximo domingo 2 de junio de 2024, se realizarán las elecciones más grandes de la historia de México donde se disputarán el máximo cargo de elección popular, la Presidencia de la República. Entre las candidatas se encuentra Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

A continuación, te presentamos las propuestas de Xóchitl Gálvez en materia de seguridad, salud y violencia de género, además su declaración de por qué quiere ser Presidenta de México.

¿Por qué quiere ocupar un cargo público?

Xóchitl Gálvez, candidata a la Presidencia de México, dijo que participa en la política porque siempre le ha movido el amor al prójimo.

“Participo en la política porque siempre me ha movido el amor al prójimo. He recorrido nuestro querido México y me he encontrado una crisis profunda y dolorosa. Una crisis que está destruyendo el alma de México. Estoy convencida de que México merece más y de que tenemos derecho a vivir sin miedo. Quiero ser presidenta de México para recuperar para nuestro país el valor de la vida, la verdad y la libertad”, dijo.

La candidata a la Presidencia de México por la coalición Fuerza y Corazón por México aseveró que los mexicanos quieren vivir en paz, además de querer médicos y medicinas.

“Los mexicanos quieren vivir en paz, quieren vivir sin miedo. Los mexicanos quieren médicos y medicinas. Los mexicanos quieren que sus hijos aprendan inglés y programación. Los mexicanos quieren buena educación para abrirse paso en la vida. Los mexicanos quieren esperanza. Y la esperanza ya es nuestra, porque la esperanza ya cambió de manos”, aseguró.

Propuesta de seguridad

La candidata a la Presidencia de la República expuso su propuesta en materia de seguridad y reiteró que no habrá concesión ni cortesía al crimen organizado, además detalló que se acabaron los abrazos para los delincuentes, por lo que propuso:

Se sacarán a soldados y marinos de las tareas civiles y de las ocurrencias y caprichos que las distraen de sus misiones fundamentales Se reenfocarán al combate de las organizaciones criminales más violentas. Defenderán a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía: el control territorial del crimen organizado En el futuro se aprovecharán las grandes capacidades de las Fuerzas Armadas en materia de tecnología, inteligencia y entrenamiento Habrá nuevas policías con poder para vencer al crimen. Sin policías municipales y estatales fuertes nunca habrá paz Habrá presupuesto, tecnología y equipo que serán transferidos a los gobiernos subnacionales

Propuesta de salud

En materia de salud, Xóchitl Gálvez propuso:

Se entregará la tarjeta Mi Salud que le dará acceso a la familia para atenderse en la clínica que quieran, lo que nunca te había dado ningún gobierno, además de todas las medicinas y tratamientos que necesiten. Se creará un sistema de Salud Integral en el que se conjuntarán los servicios públicos, sociales y privados, para que todos tengan servicios y medicinas de la misma calidad. Así podrán recibir atención en hospitales y farmacias públicas y privadas indistintamente, con cargo al gobierno. Con el nuevo sistema, habrá consultas de telemedicina para recibir atención médica a distancia y de primera calidad, sin tener que moverte de su lugar, ahorrando tiempo y dinero. Se desarrollará el expediente y la receta digital, para que las medicinas te lleguen a la farmacia de tu preferencia. Cada persona tendrá un médico familiar.

Propuesta en materia de violencia de género

Xóchitl Gálvez expuso sus propuestas sobre violencia de género:

Habrá cero tolerancia a la violencia con atención inmediata a órdenes de protección y apoyo a madres buscadoras Habrá la Tarjeta Mexicana de 5,000 pesos mensuales para mujeres vulnerables Habrá un Sistema Nacional de Cuidados para liberarlas de roles de cuidadoras Beca Libertad para finalizar estudios, especialmente para niñas indígenas y rurales, más acceso a carreras STEM Apoyo a niños huérfanos por feminicidio Acceso gratuito a salud preventiva, tratamiento contra cáncer, vacunación y salud reproductiva Igualdad salarial, empleo digno con seguridad social y financiamiento para emprendedoras Justicia sin impunidad para agresores, reforma integral al sistema judicial y aplicación de la 3 de 3 contra violentadores Fortalecimiento de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana Recursos específicos para mujeres con discapacidad y respeto a diversidad sexual

Grupos indígenas y afromexicanos

Respeto a derechos indígenas y afromexicanos, la candidata a la Presidencia de México, dijo:

Habrá consulta previa, acceso a tecnología y educación bilingüe Desayunos escolares, desarrollo económico y cultural con enfoque identitario Infraestructura básica y erradicación de violencia y discriminación Caravanas por justicia y Casa de la Mujer Indígena Fortalecimiento del INPI y autodeterminación en políticas públicas Cumplimiento de normativas, seguridad contra crimen organizado y erradicación de trata y violencia Atención específica a salud y programas económicos para mujeres

