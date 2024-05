Xóchitl Gálvez Sobre Alejandra del Moral: 'Se Fue a Apoyar un Proyecto Autoritario'

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, conformada por PAN, PRI y PRD, a la Presidencia de México, estuvo en Pachuca, Hidalgo. Aseguró que atenderá la salud de los hidalguenses. Allí también se refirió a la salida de Alejandra del Moral del PRI para adherirse al proyecto de Claudia Sheinbaum.

"Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo. Ella (Alejandtra del Moral) decide apoyar un proyecto autoritario. Esa es su decisión, la respeto".

Sin embargo, aclaró que ea baja no afectará su candidatura porque cuenta con el apoyo de los mexiquenses:

Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, PAN, PRI y PRD, a la Presidencia de México, también hablo de sus planes para benefiiciar a los hidalguenses: "Lo que pasa con la refinería de Tula no es justo para la gente que vive en Tula. Por eso vamos a acelerar la introducción del gas natural para dejar de quemar combustóleo en la termoeléctrica de Tula".

Otro asunto relevante, desde su perspectiva, es la salud de los ciudadanos:

Antes, en entrevista, se le preguntó si la elección está cerrada y cómo se puede cambiar esa tendencia:

Pues que salgan a votar. Que salgan a votar, me encanta ver cómo todo el mundo está llamando a votar, a votar, a votar. Entre más gente que vote, la gente no quiere ya seguir con la violencia, ya no quiere seguir con la inseguridad, ya la gente no quiere seguir con miedo, la gente quiere un México de libertades