¿Ya No Habrá Bloqueos Carreteros? Gobierno Explica Compromiso de Agricultores y Transportistas

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó este 18 de diciembre de 2025 los compromisos que asumieron agricultores y transportistas luego de la mesa de diálogo con autoridades federales, la cual se prolongó hasta la madrugada de hoy.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, fue cuestionada si ya no habrá bloqueos en carreteras del país.

Eso firmaron, pero es la tercera vez que firman eso. Ellos hacen un compromiso en la mesa, revisamos lo que va cumpliendo el Gobierno de México (…) Cuando hay nuevas demandas —que se pueden hacer— pues inicia un nuevo diálogo, pero lo que decimos es que un servidor público atiende de mejor manera y con más agrado si no tienes un bloqueo ahí… están afectando a gente cuando no hay ninguna necesidad.

Así contestó la funcionaria federal, quien aseguró que las autoridades seguirán atendiendo las demandas de estos dos sectores y todos los grupos.

Noticia relacionada: Agricultores y Transportistas, Hoy en CDMX: Aquí Se Concentran este Jueves 18 de Diciembre 2025.

“Diálogo, mejor forma de resolver problemas”

Rodríguez Velázquez reiteró que la mejor forma de resolver los problemas es el diálogo y destacó que ayer, durante la mesa de negociación, se demostró que no hay necesidad de realizar bloqueos.

“Como les decimos a los productores agrícolas y a los transportistas: hablando se entiende la gente. Para resolver un conflicto, se vio ayer que no hay necesidad de bloquear, siempre los vamos a atender, es nuestra obligación”, indicó.

Lo anterior debido a que ayer, los integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) no realizaron bloqueos en carreteras, casetas o puentes internacionales del país.

“No hay mejor herramienta para llegar a un acuerdo, a una solución, que el diálogo, que una mesa de trabajo”, refrendó la secretaria de Gobernación.

Noticia relacionada: ¿Qué Es la Pignoración del Maíz y Frijol? Por Esta Razón Agricultores Cancelaron Bloqueos y Paro.

Firma de minutas con transportistas y agricultores

Al explicar los acuerdos a los que se llegaron, comentó que en el caso de la demanda de seguridad en carreteras, se firmó una minuta con la organización transportistas, en la que ambas partes estuvieron de acuerdo.

Respecto a los agricultores, Rosa Icela Rodríguez indicó que se acordó realizar mesas técnicas para los siguientes días, en las que también se dialogará sobre dudas respecto a programas y apoyos que hay para el campo mexicano.

“Claro que hacen faltan muchas cosas todavía por hacer, pero que vayan recibiendo la información sobre los tiempos, los apoyos que tiene el Gobierno de México. Terminó a la 1:30 (de la madrugada) y se firmó una minuta con acuerdos (…) Vamos a seguir caminando y atendiendo a este y todos los grupos; se dialoga y no hubo ni un solo bloqueo porque ellos también en la mesa están viendo que no hay esa necesidad, los vamos a seguir atendiendo cuantas veces sea necesario”, añadió.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb