¿Sonó la Alerta Sísmica Hoy 21 de Enero 2026 en CDMX? Altavoces Se Activaron en Este Estado

¿La escuchaste en CDMX? La alerta sísmica sonó hoy miércoles 21 de enero de 2026, sorprendiendo a algunos mexicanos que no se lo esperaban, y acá en N+ te explicamos por qué se activaron los altavoces y si llegó el mensaje de SMS presidencial en los celulares.

En punto de las 12 del mediodía de este miércoles, se escuchó la alarma de emergencia por temblor, por lo que las personas que la alcanzaron a oír aplicaron el protocolo en caso de sismo, poniendo pausa a sus actividades y saliendo de sus casas, oficinas o escuelas para protegerse en un lugar seguro.

¿Por qué sonó la alerta sísmica hoy?

La alarma de emergencia por temblor sonó en los altavoces debido a que se realizó un simulacro de sismo este miércoles 21 de enero en el estado de Colima, por el Día Estatal de Protección Civil y en conmemoración de lo que sucedió un día como hoy pero de 2003, cuando se registró un terremoto de 7.6 en dicho estado.

Video. Macrosimulacro Estatal en Colima por el Día de Protección Civil

El Macrosimulacro de hoy en el estado de Colima fue el primero del año y tuvo una hipótesis de sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Tecomán, Colima, como el que ocurrió hace 23 años.

¿Sonó la alerta sísmica en CDMX?

Previamente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) realizaría el simulacro hoy a las 12:00 horas, por lo cual se activaría la alerta sísmica de forma manual solo en el Estado de Colima.

Por esta razón, los altavoces no sonaron en la CDMX ni en otras entidades de la República Mexicana, así como tampoco llegó el mensaje de alerta presidencial por sismo. Sin embargo se avisó a la población en general en caso de cualquier eventualidad.

