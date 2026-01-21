Reportan Sismo en Islas de los Volcanes de Japón: Magnitud y Epicentro del Temblor Hoy

El Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ) reportó hoy, 21 de enero de 2026, un sismo magnitud 5.9 en las Islas de los Volcanes, Japón, a las 16:37 hora local.

De acuerdo con el GFZ, el epicentro ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros y fue determinado preliminarmente en 23,07 grados de latitud norte y 142,86 grados de longitud este.

Noticia relacionada: Nuevo Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 21 de Enero 2026.

Japón es uno de los países más propensos a terremotos en el mundo, con un temblor que se produce al menos cada cinco minutos.

Ubicado en el "Anillo de Fuego", un arco de volcanes y fosas oceánicas que rodea parcialmente la Cuenca del Pacífico, el país incluso registra aproximadamente el 20% de los terremotos mundiales de magnitud 6.0 ​​o superior.

Terremoto en diciembre 2025

Apenas el pasado 8 de diciembre de 2025, un terremoto de magnitud superior a 7 golpeó el norte de Japón, por lo que se activó una alerta de tsunami en la región.

El fuerte sismo sacudió la prefectura de Aomori, en 41 grados de latitud norte y 142.3 grados de longitud este, por lo que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) declaró una alerta por tsunami de olas de hasta tres metros.

La alerta se activó por varias horas para la costa oriental de la prefectura de Aomori y otras zonas a lo largo de la costa del Pacífico.

Noticia relacionada: Primer Simulacro de Sismo Hoy: ¿Dónde y a Qué Hora Sonó la Alerta Sísmica?

Sismo en China en enero 2026

Cabe señalar que otro sismo, magnitud 5.1, sacudió la noche del pasado lunes el distrito de Qiaojia de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, lo que dejó más de mil 900 viviendas con afectaciones.

De acuerdo con la agencia de noticias Xinhua, el sismo obligó a la reubicación de más de 300 personas hasta el mediodía de hoy miércoles.

El temblor se registró a las 19:32 horas del lunes a una profundidad de 10 kilómetros, sin dejar víctimas mortales ni colapsos de edificios.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de Xinhua.

spb