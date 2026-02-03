México y Portugal Firman Protocolo para Establecer Corredor Marítimo: ¿Cuál Es la Ruta?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer hoy martes 3 de febrero de 2026 la firma del protocolo de ejecución para el establecimiento de un “corredor marítimo Portugal-México”.

De acuerdo con un comunicado de la cancillería mexicana, el Protocolo de Ejecución entre el CIIT- Corredor Interoceánico fue firmado en el Puerto de Sines, Portugal.

Esta es la ruta en el corredor marítimo Portugal-México

La ruta del corredor marítimo Portugal-México se prevé del Istmo de Tehuantepec y la Administração dos Portos de Sines e do Algarve.

¿Cuáles beneficios traería un corredor marítimo Portugal-México?

El propósito de ambos países de desarrollar un corredor marítimo es:

Transporte bidireccional de carga contenerizada

Graneles sólidos o secos

Gas natural licuado y otros productos energéticos.

Proyecto une puertos de Sines y Coatzacoalcos y extiende alcance a Salina Cruz

El Protocolo, firmado por el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, vicealmirante retirado Martín Zepeda Anguiano, y por el presidente de la entidad portuguesa, Pedro do Ó Ramos, ahí se precisó lo siguiente:

Diplomáticos de México y Portugal, 3 de febrero de 2026. Foto: SRE

Se vincula a los puertos de Sines y Coatzacoalcos como puertos hermanos y se extiende su alcance al Puerto de Salina Cruz.

Autoridades mexicanas precisaron que esto impulsa el enlace ferroviario a través del Istmo de Tehuantepec y contribuye al desarrollo de una ruta bioceánica con la Unión Europea.

Con ello, se fortalecen los lazos de proximidad, diálogo y cooperación en todos los niveles, al tiempo que se impulsa el enlace ferroviario a través del Istmo de Tehuantepec y se contribuye al desarrollo de una ruta bioceánica con la Unión Europea

Alianza portuaria para dinamizar el intercambio comercial

El corredor marítimo Portugal-México se deriva del Memorándum de Entendimiento suscrito en 2023 en el que se busca alianzas estratégicas en áreas como:

Comercio exterior

Ingeniería

Protección ambiental

Sustentabilidad

Innovación

Transformación digital

Cooperación técnica

Intercambio comercial

Promover el desarrollo industrial y logístico entre ambos puertos

Fomentar el intercambio de conocimiento

Mejores prácticas de gestión portuaria seguro y sostenible.

Con información de N+

HVI