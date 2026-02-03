México y Portugal Firman Protocolo para Establecer Corredor Marítimo: ¿Cuál Es la Ruta?
Facilitar el transporte bidireccional de carga contenerizada, gas natural licuado y otros productos energéticos son algunos de los propósitos del corredor
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer hoy martes 3 de febrero de 2026 la firma del protocolo de ejecución para el establecimiento de un “corredor marítimo Portugal-México”.
De acuerdo con un comunicado de la cancillería mexicana, el Protocolo de Ejecución entre el CIIT- Corredor Interoceánico fue firmado en el Puerto de Sines, Portugal.
Esta es la ruta en el corredor marítimo Portugal-México
La ruta del corredor marítimo Portugal-México se prevé del Istmo de Tehuantepec y la Administração dos Portos de Sines e do Algarve.
¿Cuáles beneficios traería un corredor marítimo Portugal-México?
El propósito de ambos países de desarrollar un corredor marítimo es:
- Transporte bidireccional de carga contenerizada
- Graneles sólidos o secos
- Gas natural licuado y otros productos energéticos.
Proyecto une puertos de Sines y Coatzacoalcos y extiende alcance a Salina Cruz
El Protocolo, firmado por el director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, vicealmirante retirado Martín Zepeda Anguiano, y por el presidente de la entidad portuguesa, Pedro do Ó Ramos, ahí se precisó lo siguiente:
Se vincula a los puertos de Sines y Coatzacoalcos como puertos hermanos y se extiende su alcance al Puerto de Salina Cruz.
Autoridades mexicanas precisaron que esto impulsa el enlace ferroviario a través del Istmo de Tehuantepec y contribuye al desarrollo de una ruta bioceánica con la Unión Europea.
Con ello, se fortalecen los lazos de proximidad, diálogo y cooperación en todos los niveles, al tiempo que se impulsa el enlace ferroviario a través del Istmo de Tehuantepec y se contribuye al desarrollo de una ruta bioceánica con la Unión Europea
Alianza portuaria para dinamizar el intercambio comercial
El corredor marítimo Portugal-México se deriva del Memorándum de Entendimiento suscrito en 2023 en el que se busca alianzas estratégicas en áreas como:
- Comercio exterior
- Ingeniería
- Protección ambiental
- Sustentabilidad
- Innovación
- Transformación digital
- Cooperación técnica
- Intercambio comercial
- Promover el desarrollo industrial y logístico entre ambos puertos
- Fomentar el intercambio de conocimiento
- Mejores prácticas de gestión portuaria seguro y sostenible.
