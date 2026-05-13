Presentan en México Colección de Estampillas del Mundial 2026; ¿Cuáles Son Sus Temáticas?

El Servicio Postal Mexicano puso en circulación este martes una colección de 1.5 millones de estampillas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026.

Se trata de tres planillas temáticas denominadas Juego de Pelota, Futbol Llanero y Sedes Mundialistas.

Durante una ceremonia realizada en el Palacio Postal de la Ciudad de México, la directora general de Correos de México, Violeta Abreu González, destacó que la emisión busca dejar registro del evento deportivo.

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Al tiempo del tema deportivo, también se busca presentar las expresiones culturales vinculadas al futbol en nuestro país.

“Hoy no presentaremos solamente estampillas postales, ponemos en circulación una parte de la memoria, la identidad y el corazón de México. Porque cada timbre que viajará por el mundo llevará también nuestra historia, nuestras calles, nuestras raíces y la manera en que este país convierte el deporte en comunidad, una cultura y en orgullo nacional”.

¿Cuánto costarán las estampillas?

Como parte del protocolo de Primer Día de Emisión, las autoridades federales realizaron la cancelación oficial de las carpetas.

Gabriela Cuevas, coordinadora del Mundial 2026 para el gobierno de México, dijo: “Cada estampilla cuesta 15 pesos, porque son recuerdos que podemos coleccionar”.

Las estampillas comenzaron oficialmente su circulación este martes, tendrán un costo de 15 pesos y estarán a la venta hasta agotar la existencia de 1.5 millones de piezas.

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Con información de Juan Pablo Narcia

ICM