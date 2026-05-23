Presidenta Claudia Sheinbaum Inaugura Hospital General de Jiutepec, Morelos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este viernes el Hospital General de Jiutepec, en Morelos.

Se trata de una obra que busca fortalecer la atención médica gratuita para personas sin seguridad social en la zona metropolitana de la capital del estado.

En su discurso, la Presidenta resaltó que el propósito es llegar al sistema universal de salud y que todas las personas sean atendidas en todas las instituciones.

“Queremos que se compartan los servicios de salud, que hagamos un solo sistema universal de salud en México, un solo sistema, o un sola, le llamamos servicios universales de salud, se mantiene el IMSS, se mantiene ISSSTE, se fortalece el IMSS, Bienestar y vamos avanzando a que, aunque yo sea del IMSS Bienestar pueda tratarme para algunas enfermedades en el IMSS, o pueda tratarme en algunas enfermedades en el ISSSTE”

Servicio Universal de Salud incluirá medicamentos gratuitos

Claudia Sheinbaum explicó que el Servicio Universal de Salud incluirá medicamentos gratuitos.

“En este momento tenemos 80% de abasto en medicamentos, si nos faltan algunos, pero lo estamos resolviendo, vamos avanzando, son gratuitos y vamos a hacer otros mecanismos que ya muy pronto vamos a informar para que, si no lo encuentran en el centro de salud, de todas maneras, puedan tener el medicamento gratuito”

Señaló que la Cuarta Transformación ha puesto como prioridad la atención médica y garantizar el acceso a la salud para todos, contrario a lo que manejaban gobiernos neoliberales que buscaban la privatización de instituciones.

“Nada más de que entramos al gobierno en octubre de 2024, a la fecha, hemos inaugurado 27 hospitales nuevos y en total vamos a hacer 9 mil camas, nada más en nuestro sexenio y entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS bienestar, 9 mil camas nuevas en distintos hospitales”

Recordó que ya está en marcha la credencialización de los adultos mayores para pertenecer al Servicio Universal de Salud.

Al evento asistió la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia.

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Con información de Cinthya Marín

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