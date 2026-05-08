Presidenta del INE Exige a Partidos Revisar con Lupa a Candidatos

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hizo un llamado para que los partidos no escondan nada y revisen con lupa a los candidatos que postularán en la elección del 2027.

Ante la posibilidad de que grupos criminales financien candidatos y operen a su favor, como sostienen las acusaciones de las autoridades estadounidenses en el caso del exgobernador Rubén Rocha y otros 9 funcionarios de Sinaloa, la presidenta Guadalupe Taddei, pidió que cualquier indicio sea denunciado ante la autoridad oportunamente.

“No podemos estar asumiendo una postura institucional sin pruebas en la mano, sin documentos que acrediten lo dicho. Me parece que hablar en este momento en lo general o en lo genérico sobre la intromisión del crimen organizado, pues es un tema que está ahorita posicionado, para que esto se acabe y la manera de contribuir es tener los elementos, las pruebas. No estoy defendiendo absolutamente nada, estoy diciendo el actuar institucional, a los partidos políticos, habría que exigirles que con lupa revisaran los expedientes de sus candidaturas, sean altamente meticulosos y escrupulosos para definir a sus candidaturas y que no lleguen o que no se escondan entre los papeles que proporcionan para lograr la candidatura, elementos de esta naturaleza”

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En conferencia anunció que el próximo lunes se reunirá con diputados y senadores a fin de explicarles por qué es conveniente posponer la elección judicial y no realizarla el mismo día de la jornada para elegir cargos ejecutivos y legislativos.

“Nos sumamos a la voz que dice que movamos la fecha del Poder Judicial. Es hasta el último día de mayo, que los legisladores tendrían para hacer una reforma que impactara en el Proceso Electoral 26-27. Es hasta el día último de mayo, por los 90 días previos al inicio del Proceso Electoral”

En análisis, queja para retiro de registro a Morena

Dijo que está en análisis jurídico la admisión o no de la queja presentada por el PRI para que se retire el registro a Morena por supuestos vínculos con el narcotráfico. Precisó que la próxima semana podría haber una decisión al respecto.

En esta conferencia, la presidenta del INE presentó a los nuevos titulares de las áreas ejecutivas del organismo. Dijo que el trabajo acaba con las "grillas baratas".

“El trabajo siempre es el mejor matador de grillas baratas”

La mitad son mujeres para contrarrestar las impugnaciones que presentaron dos consejeras electorales por violar la paridad de género en esos nombramientos.

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Con información de Claudia Flores

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