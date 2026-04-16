Prevén Inauguración de Extensión del Tren Suburbano que Llegará al AIFA este 19 de Abril

Está previsto que el próximo domingo 19 de abril se inaugure la extensión del Tren Suburbano que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, una de las obras de conectividad para la Zona Metropolitana del Valle de México que busca tener impacto directo en más de 80 mil personas diariamente.

El tren que conectará la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles finalmente está rodando sobre las vías. Esta obra que inició su construcción en septiembre de 2021 se encuentra ya en etapa de pruebas finales y se espera que antes de que termine abril se dé el banderazo de inauguración.

Obras

Personal de la Agencia de Trenes, de SICT y del Ejército supervisaron la obra en días pasados.

Al respecto el General Iván Hernández Uribe, Responsable de Obras de Tren AIFA, indicó:

“Las obras ya se encuentran completamente concluidas que son responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Construcciones de centrales multimodal, las propias terminales, las pasarelas que son unos puentes y básicamente la obra civil”

Desde diciembre de 2024, ingenieros del Ejército se dieron a la tarea de finalizar la obra civil que incluyó la construcción de paraderos, puentes, accesos peatonales, la colocación de 2 vías de 24 kilómetros, 1,500 toneladas de acero, 96 mil durmientes, 130 mil metros cuadrados de balastro, entre otros.

“Aquí utilizamos 50 mil metros cúbicos de concreto, es decir, contra el Estadio Azteca lo hubiéramos construido y nos hubieran sobrado 8 mil metros cúbicos de concreto”, señaló el General Iván Hernández Uribe.

Video: Este Domingo Se Inaugurará la Extensión del Tren Suburbano con el AIFA

En Punto recorrió las obras en diciembre de 2025. En aquel momento, cientos de trabajadores todavía laboraban en el sitio, sobre todo en la construcción de los paraderos de transporte público y en los pasos peatonales elevados. Hoy todos estos trabajos están listos.

Durante 15 meses más de 20 mil trabajadores fueron necesarios para terminar esta obra que incluye 6 nuevas estaciones y la terminal ubicada en la parte baja del AIFA.

Certificación

Los trenes tienen capacidad para transportar diariamente a 82 mil personas. La obra civil y el sistema ferroviario se encuentran en etapa de certificación, que es el último paso para que el tren se abra al público.

“Todas las obras ya están en prueba este en etapa de verificación de la funcionalidad, ¿Para qué? Para que puedan ser entregadas al operador y el operador ya se encuentra en obras en trabajos de verificación, de pruebas de señalización, de catenaria, de las vías, del material rodante”, explicó el General Hernández Uribe.

Aún se pueden ver puentes peatonales provisionales en las estaciones Prado Sur, Teyahualco y Cueyamil. Estas obras le corresponde terminarlas a la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

La fecha de inauguración del Tren AIFA estaba prevista para antes de Semana Santa, pero se pospuso. Ahora será el domingo 19 de abril cuando se abra al público.

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Con información de Raymundo Pérez Arellano, Carlos Moreno y Fernando Guillén.

LECQ