Pronóstico del Tiempo Lunes 9 de Febrero: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Nevará?

Para este lunes 9 de febrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en 10 estados, así como la caída de nieve o aguanieve en sierras de cuatro entidades.

De acuerdo con las previsiones, se espera que una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplace lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional.

Ese fenómeno estará en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país. Además, se prevé un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe.

Igual habrá heladas matutinas en zonas altas, así como ambiente frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Las lluvias más intensas serán en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

(25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.

(5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas

¿Dónde podría nevar?

La autoridad alertó por la caída de nieve o aguanieve en las sierras de:

Sonora

Sinaloa (norte)

Chihuahua

Durango

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Guerrero y Puebla (suroeste).

: Guerrero y Puebla (suroeste). De 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se espera cielo despejado con bruma, ambiente frío a fresco en la región, y muy frío en zonas altas por la mañana.

Mientras que en la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

