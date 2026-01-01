Propósitos de Año Nuevo: ¿Cuáles Son los Más Populares para este 2026?

Cada inicio de año llega acompañado de una lista de propósitos. Se trata de aquellas cosas o situaciones que prometemos cambiar, mejorar o empezar.

Entre ellos, destacan mejorar la alimentación, leer una mayor cantidad de libros y hacer deporte. Para otros, lo esencial es tratar a los demás con mayor simpatía. Así lo dice Luis Fernando.

Examinarnos a nosotros mismos, asegurarnos de que realmente tratamos a los demás como queremos ser tratados nosotros. Yo creo que esa es la regla de oro

Impulsados por la idea de un nuevo comienzo, quienes están en edad escolar se enfocan en su vida académica, como es el caso de Suemi.

Sería echarle muchas ganas a mi escuela para tener un buen promedio en mi clase, dedicándole más estudio y poniendo mucha más atención y echándole más ganas

Karen comparte lo que espera para este 2026: “Tener buenas calificaciones y portarme muy bien en la escuela y ser buena con mis compañeros y todos”.

Propósitos más grandes

Keylan, quien visita México desde Los Ángeles, amplió su propósito hacia el cuidado del entorno.

Ser bueno y tratar de levantar basura si está en el piso y ayudar a la comunidad. Es que como he visto mucha basura a veces en el piso y muchas cosas que no son buenas y quiero tratar de arreglar eso

Con el paso del tiempo, los propósitos cambian y se enfocan más en el bienestar personal, como es el caso de Dora Alicia.

Tratar de vivir cada día a plenitud. También me comprometo conmigo misma a tratar de manejar bien el estrés diario, porque ese se somatiza muchas veces y produce enfermedades

Everardo Martínez Pineda, esposo de Dora, va más allá y cambio la forma de iniciar este nuevo calendario:

Para este próximo año hice el propósito de no hacer ningún propósito; en vez de hacer propósitos, hago compromisos conmigo mismo

Con información de Jessica Murillo

