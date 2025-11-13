¿Cuáles Son los Bancos que Sí Abren el 17 de Noviembre, Día de Descanso Oficial?

El próximo lunes 17 de noviembre de 2025 será un día de descanso oficial en todo México por el aniversario de la Revolución Mexicana, sin embargo, no todos los bancos suspenderán sus actividades. En N+ te contamos cuáles sí abrirán.

De acuerdo con información de la Asociación de Bancos de México (ABM), los bancos que operan dentro de tiendas departamentales, supermercados o centros comerciales sí abrirán sus puertas al público en los horarios tradicionales.

Esto significa que, si necesitas realizar depósitos, retiros, pagos o trámites básicos, podrás hacerlo en las sucursales ubicadas dentro de establecimientos en plazas comerciales.

