Conagua Explica y Desmiente Puntos Clave de Reforma a Ley de Aguas: ¿Captar Lluvia Es Delito?

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 4 de diciembre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno Federal informó sobre la Ley de Aguas, cuya reforma ha sido discutida y ha generado descontento entre productores agrícolas, quienes se han manifestado en diferentes puntos del país.

En ese sentido, Efraín Morales López, quien se desempaña como director general de la Comisión del Agua (Conagua) explicó detalles de la reforma a la Ley General de Aguas y desmintió algunos puntos que circulan en redes sociales.

Destacó que la reforma tiene contemplado que el agua deje de verse como mercantil, ya que ha derivado la sobreexplotación, la venta ilegal y el aparcamiento. Hizo énfasis en que es falso que no se va a poder heredar un terreno con un título de concesión.

Mentiras que se señalan es que en el caso de que yo quiera vender una propiedad que la Conagua ya no va a permitirme venderla con el título de concesión, es falso...Conagua va a regular agua de lluvia, no prohibir ollas de captación. Proponemos no solo no reglamentar sino incentivamos los sistemas de captación como alternativa en regiones donde no hay acceso a agua superficial.

Recalcó que está totalmente garantizado en la iniciativa de reforma que cuando se vende alguna propiedad contenga el título de concesión, mientras que la sanciones abarcan a quienes se han beneficiado a través del poder político o económico y que "al pequeño productor" no se le castiga.

Comentó que la mañana de este jueves continúa la discusión en lo particular en la Cámara de Diputados, donde han llevado más de 17 horas de discusión.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y con 5 abstenciones, a la Ley de Aguas en medio de las protestas y caravanas de agricultores, quienes el pasado 3 de diciembre partieron de diferentes carreteras con rumbo a la Ciudad de México (CDMX) a manera de protesta, en N+ te informamos lo qué pasó en Caravana de Tractores Hacia CDMX Hoy: Así Va el Avance de Agricultores.

¿Qué contempla la reforma a la Ley de Aguas?

La iniciativa presentada por el Gobierno Federal busca sustituir el marco establecido desde 1992 con la Ley de Aguas Nacionales, promulgada durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. A diferencia de aquella, la nueva legislación deriva del Artículo 4 constitucional, el cual reconoce el acceso al agua como un derecho humano.

Entre los cambios que plantea la reforma contempla que el Estado será el único responsable de administrar el recurso hídrico, con la intención de garantizar equidad en su distribución.

Modificación al régimen de concesiones con la eliminación de los mecanismos de mercantilización del agua, las concesiones no podrán venderse, ni transferirse para usos diferentes a lo autorizado.

