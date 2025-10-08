¿Qué Es la Visa U y Quiénes Pueden Pedirla? Costo y Beneficios del Documento para Estar en EUA

Si estás pensando estar unos días en Estados Unidos, pero aún estás por tramitar los documentos necesarios, en N+ te explicamos qué es la Visa U y quiénes pueden solicitarla. Además, para que puedas tener los recursos listos, en caso de necesitarla también te damos a conocer qué costo tiene.

¿Qué es la Visa U y cuáles son los criterios de elegibilidad?

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos explica que la Visa U es un documento que pueden solicitar víctimas de ciertas actividades delictivas que ocurrieron en Estados Unidos, así como aquellas personas que incurrieron en alguna violación de leyes estadounidenses.

Se trata de un Estatus de No Migrante al Servicio de la Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Su objetivo es alentar a las víctimas, incluso a aquellas sin estatus legal, a cooperar con las autoridades en investigación y enjuiciamiento de actividades delictivas sin temor a la deportación.

Para poder recibir la Visa U aprobada se deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad y de presentación del Formulario I-198, Petición de Estatus de No Migrante. Éste se puede solicitar desde dentro o fuera de Estados Unidos.

De modo que los pasos a seguir son los siguientes:

Presentar el Formulario I-198, Petición de Estatus No Migrante U con UCSIS.

Presentar el Formulario I-198 Suplemento B, Certificación de Estatus de No Migrante U.

Además se puede solicitar la Visa U para familiares en los siguientes casos

Menores de 21 Años

Cónyuge U-2

Hijos Solteros Menores de 21 Años (U-3)

Padres (U-4)

Hermanos Solteros Menores de 18 Años (U-5)

Personas de 21 Años o Más

Cónyuge (U-2)

Hijos Menores de 21 Años (U-3)

Posterior a rellenar el Formulario I-198 y que se haya otorgado el permiso, el interesado debe hacer una solicitud de Visa No Migrante en Línea con el Formulario Ds-160 y programar una fecha de entrevista. Este caso sólo aplica para aquellas persona que habitan fuera de Estados Unidos.

La cita para entrevista se puede solicitar inmediatamente después de recibir el Formulario I-197, Notificación de Acción de UCSIS, indicando la aprobación de la Solicitud de Estatus U de No Migrante.

¿Qué Delitos Califican y Cuáles son los Beneficios de la Visa U?

Si bien en la página oficial no se detalla un listado de delitos que entra en esta categoría, sitios especializados en Leyes como Inmigrant Legal Resources Center o Womens Law detallan que a las personas que se les concede una Visa U obtienen un estatus legal por 4 años, así como la capacidad para trabajar legalmente en Estados Unidos.

Secuestro

Violencia Doméstica

Agresión Social

Trata de Personas

Asalto Criminal

Extorsión

Retención Ilegal

Homicidio

Perjurio en Casos Criminales

Sólo en algunas categorías, los solicitantes sin candidatos a exención de entrevista, lo que permite a las personas elegibles solicitar la renovación sin ser entrevistadas en persona por un funcionario consular estadounidense.

Además da acceso a ciertas prestaciones públicas, como cupones de alimentos o atención médica en estados como California.

Permiso de Trabajo y Protección contra Deportación: Esto sucede en múltiples etapas del proceso, a través de un proceso llamado "determinación de buena fe" o "BFD".

El aplicante también puede ser elegible para aplicar para la residencia (Green Card) después de tener una Visa U por tres años.

¿Cuál es el costo de la Visa U? Tarifa de Solicitud

De acuerdo con la UCSIS, la tarifa no reembolsable de solicitud de Visa se debe pagar antes de la entrevista. El costo de la Visa U es de 185 dólares.

Este monto aplica para todos los países, incluido México. Es decir que no cambia según la entidad en donde se solicite.

La Oficina de Asuntos Consulares detalla que tanto si se solicita por primera ocasión, como si es renovación, se sigue el mismo proceso de solicitud.



