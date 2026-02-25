¿Hay un Plazo Legal Para la Entrega del Cuerpo de "El Mencho" a sus Familiares?

A tres días de que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), su cuerpo permanece en resguardo de autoridades federales en la CDMX, en una instalación de elevada seguridad, en N+ te decimos si hay un plazo legal que marque la ley para que los restos sean entregados.

Video. Resguardan Centro Federal Pericial Forense tras Abatimiento de "El Mencho"

Video relacionado: ¿Cuál era el Papel de "El Láminas" en el CJNG? Perfil del Jefe de Seguridad de Abatido Junto a "El Mencho"

¿Hay algún plazo para que el cuerpo de “El Mencho” permanezca en custodia?

Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando un cuerpo no es reclamado de inmediato por sus familiares, se inician protocolos de preservación. Pero “El Mencho” al ser un perfil de alta notoriedad, el Ministerio Público tiene la facultad de ampliar los plazos para el resguardo.

No existe un plazo legal específico en la entrega del cuerpo de un líder criminal y todo será ante la terminación de los peritajes forenses y que se cumplan requisitos legales de los familiares.

Así es el proceso si nadie reclama el cuerpo

Si ninguna persona acredita ser familiar se tiene que realizar lo siguiente:

Perfil Genético Obligatorio

Se toman muestras de ADN

Huellas dactilares

Fotografías

Registros dentales

Está prohibida la cremación:

Al ser una persona ligada a investigaciones penales, el cuerpo no puede ser incinerado, necesita ser inhumado para ante una probable exhumación si las autoridades lo necesitan.

¿El cuerpo dónde se enterraría?

El cuerpo si quedara en calidad de "no reclamado" sería enviado a una fosa común o a un panteón forense.

¿Quién puede reclamar el cuerpo de "El Mencho"?

Según las leyes en México, únicamente los familiares directos o con parentesco legal comprobable pueden solicitar la entrega de los restos. El círculo cercano de “El Mencho” que está facultado para realizar el trámite de que entreguen su cuerpo son los siguientes:

Rosalinda González Valencia (Esposa)

Jessica Oseguera González, “La Negra” (Hija)

Laisha Michelle Oseguera González (Hija)

Rubén Oseguera (Hijo que está en proceso judicial en Estados Unidos)

Abraham Oseguera Cervantes 'Don Rodo' (Hermano)

Antonio Oseguera Cervantes, “Tony Montana” (Hermano)

La Fiscalía ha precisado que cualquier persona que reclame el cuerpo de “El Mencho” será investigada su situación legal.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI