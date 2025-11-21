¿Qué Pasará con la Jornada Laboral de 40 Horas en Diciembre 2025? Dan Fecha Clave

Durante los últimos días mucha gente volvió a preguntarse cuándo entra en vigor la Jornada Laboral de 40 horas, esto luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reavivara el tema, por eso, acá te decimos lo que pasará con la ley de 40 horas de trabajo semanales en diciembre 2025, pues las autoridades ya dieron una fecha clave para que se discuta la aprobación de la reforma para trabajadores de todo el país.

Apenas en el pasado mes de octubre, Claudia Sheinbaum retomó el tema de la ley de las 40 horas laborales en México. La presidenta informó que logró llegar a un acuerdo con empleados y empresarios para presentar una propuesta formal y así poner en marcha la reducción de la jornada laboral. Desde entonces no se supo más del tema hasta ahora que compareció Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, ante la prensa.

¿Qué pasará con la jornada laboral de 40 horas en diciembre 2025?

Ricardo Monreal mencionó que la iniciativa de jornada laboral pretende ser enviada al Congreso antes del 15 de diciembre 2025, para que sea discutida y se logre cumplir con la reducción de 48 a 40 horas semanales de trabajo en México.

"Yo desearía que antes de que cierre el periodo de sesiones, que estamos pensando en cerrar entre el 11 y 12 de diciembre, pueda darse esta iniciativa", comentó Ricardo Monreal.

¿Cuándo entra en vigor la ley de 40 horas laborales en México?

Por ahora aún no se tiene fecha para que sea aprobada la jornada laboral de 40 horas en México. Primero se debe discutir y llegar a un acuerdo para sea puesta en marcha. El objetivo de Claudia Sheinbaum es que esta ley se implemente de forma gradual hasta que se logre llegar a las 40 horas laborales por semana para los trabajadores.

Mientras se mantiene en espera a que sea aprobada la jornada laboral en México, en redes sociales el grupo denominado Frente Nacional por las 40 horas convocó a una marcha a nivel nacional para el próximo 23 de noviembre 2025, para insistir en la entrada en vigor de dicha ley.

