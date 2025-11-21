Sheinbaum Ya Envió a la FGJCDMX Documento para Denuncia por Acoso que Sufrió

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes 21 de noviembre de 2025 que ya envió un documento a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para continuar con la denuncia por el acoso que sufrió a principios de este mes.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, detalló que en el documento explicó todo lo que ocurrió el 4 de noviembre, cuando un hombre la acosó mientras caminaba del Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en un hecho que fue grabado y difundido en redes sociales.

No fui directo al Ministerio Público. Me dijo la fiscal de la Ciudad que con enviar un documento, envié el documento explicando exactamente lo que fue, firmado por mí y lo envié directo a la Fiscalía

Así lo indicó la mandataria nacional al ser cuestionada sobre si formalizó la denuncia contra Uriel “N”, de 33 años de edad.

Agregó de que ser necesario, acudirá a presentar formalmente la denuncia. “Si es necesario lo hago, el tema es que la propia fiscal me dijo: con que usted lo envíe es suficiente para que se incorpore en la carpeta de investigación”.

Hay que sancionar

Sheinbaum Pardo reiteró que este tipo de conductas se tienen que denunciar y sancionar; “no debe ocurrir en nuestro país”, enfatizó.

En este sentido, anunció que el martes 25 de noviembre se presentará una campaña, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

“Viene Citlalli (Hernández, secretaria de las Mujeres), ya hay acuerdo con muchos gobiernos estatales para hacer la presentación a los congresos, de las Fiscalías… para que se sancione cualquier acoso o abuso a cualquier mujer en nuestro país”, añadió.

