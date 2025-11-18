¿Qué Pasó en la Autopista México-Querétaro? Anuncian Cierre de Circulación Esta Noche y Mañana

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció este martes 18 de noviembre el cierre a la circulación en la autopista México-Querétaro, medida que se extenderá hasta la mañana del miércoles.

Vía la red social X, el operador líder de autopistas de cuota en México subrayó que el cierre a la circulación en dicha carretera será parcial, del kilómetro 83 al 73.

¿Por qué cerrarán parcialmente la circulación?

Lo anterior, debido al paso de unidades con "exceso de dimensiones" de Petróleos Mexicanos (Pemex), las cuales requerirán mayor espacio entre carriles para poder desplazarse.

Durante estas maniobras se habilitará un carril a contraflujo con dirección a la Ciudad de México entre los kilómetros 80+700 y 73+000.

¿De qué hora a qué hora será el cierre parcial de la México-Querétaro?

El cierre parcial a la circulación en la autopista México-Querétaro será desde las 22:00 horas de este martes hasta las 5:00 horas de mañana miércoles 19 de noviembre de 2025.

"Se aconseja prever sus tiempos de traslado, conducir con precaución y disminuir la velocidad antes y durante el recorrido por esta zona", recomendó Capufe a los conductores.

En un comunicado, Capufe agradeció la comprensión de los automovilistas y, ante cualquier enventualidad, puso a su disposición el número de atención 074.

