¿Por Qué Cerrarán Carreteras Este Día de Noviembre?

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) anunciaron un megabloqueo nacional para el lunes 24 de noviembre, el cual podría extenderse a por lo menos 25 estados del país.

Aunque las organizaciones no han precisado el horario exacto, se estima que las afectaciones comiencen entre las 06:00 y las 08:00 horas. Además, advirtieron que los bloqueos podrían incluir cierres en los principales accesos a la Ciudad de México, así como en diversas rutas estratégicas para el transporte de mercancías.

Entre las carreteras que podrían resultar afectadas se encuentran la México–Nogales, México–Querétaro y México–Puebla, así como las aduanas de Nuevo Laredo, Manzanillo y Veracruz. En el caso de la capital del país, los principales accesos en riesgo de bloqueo son: México–Puebla, México–Querétaro, México–Cuernavaca y México–Toluca.

¿Qué exigen las organizaciones?

En un video difundido en Facebook, ANTAC pidió la comprensión de la ciudadanía y explicó que la convocatoria busca exigir mayor seguridad en las carreteras del país.

“Hacemos una invitación a los transportistas y a la gente en general para que no salgan a las carreteras el 24 de noviembre, ya que se llevará a cabo una manifestación en todo el país para exigir mayor seguridad. Esperamos su comprensión”, señaló la asociación.

Las agrupaciones aseguraron que la movilización responde no solo a las afectaciones que enfrentan los transportistas, sino también a los riesgos constantes para todos los usuarios de las vías federales. Destacaron que los índices de asaltos van en aumento y que el gobierno no ha logrado resolver estas problemáticas.

Entre las denuncias recurrentes se encuentran robos de mercancía, despojo de unidades y la llamada “doble extorsión”, que implica cobros elevados en corralones para recuperar vehículos previamente robados.

¿Qué solicitan los campesinos?

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el MAC protestarán para exigir:

Que el Estado mexicano reconozca y fortalezca la agricultura nacional.

Que los granos queden fuera de la revisión del T-MEC.

La creación de una banca de desarrollo para el sector.

La publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.

