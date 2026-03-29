¿Qué Pasó Hoy, 29 de Marzo 2026 en Autopista México-Cuernavaca a la Altura de La Pera?

Un accidente vehicular se registró la noche de hoy, domingo 29 de marzo sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura de La Pera, en dirección sur, lo que generó afectaciones a la circulación en este tramo carretero.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe), el percance ocurrió en el kilómetro 67, cuando un motociclista se impactó contra un vehículo de color azul.

Como resultado del choque, el motociclista perdió la vida en el lugar. Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Morelos acudió a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo.

Reducción de carriles por accidente

Debido al incidente, se implementó una reducción de carriles para facilitar las labores de atención y disminuir riesgos para los automovilistas que circulan por la zona.

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Al sitio también arribaron elementos del cuerpo de bomberos y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área y brindaron apoyo en las tareas de auxilio. Asimismo, equipos de emergencia continúan trabajando en la atención del percance.

En tanto, personal operativo realiza la remoción de escombros esparcidos sobre la vialidad, lo que ha complicado aún más el tránsito en el lugar.

Las autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución, respetar los señalamientos viales y considerar rutas alternas mientras continúan las labores de limpieza y el retiro de las unidades involucradas.

Se prevé que la circulación se restablezca de manera gradual una vez que concluyan los trabajos en el sitio.

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