¿Qué se Celebra el 16 de Marzo 2026? Por Esta Razón Hay Puente para Estudiantes y Trabajadores

En México estudiantes y trabajadores se encuentran disfrutando de un puente de tres días consecutivos, justo antes de las vacaciones de Semana Santa. Y para que no te quedes con la duda, en N+ te respondemos por qué hay puente este lunes y qué se celebra este 16 de marzo.

De hecho para algunos estudiantes se trató de un megapuente de cuatro días, dado que desde el pasado viernes 13 se suspendieron las actividades académicas. Aunque no es el único descanso programado para marzo.

En breve darán inicio las vacaciones de Semana Santa, por lo que en una nota previa ya te adelantamos cuándo inician, cuándo son los Días Santos y qué significa cada uno de estos.

Sin duda se trata de uno de los periodos vacacionales más esperado del año, dado que permite a familias completas disfrutar de unos merecidos días de reposo.

¿Qué se celebra el 16 de marzo?

Ahora bien, resolviendo la consulta inicial, el 16 de marzo de 1863 está marcado en el calendario de efemérides como el día que las tropas francesas se presentaron en la ciudad de Puebla para atacar a las fuerzas republicanas del presidente Benito Juárez.

Mientras que el 16 de marzo de 1910, murió el poeta, escritor y político Juan De Dios Peza, fundador de la primera sociedad de Autores Mexicanos.

Entonces, ¿por qué hay puente este lunes 16 de marzo de 2026?

Aunque las mencionadas son las efemérides marcadas para el 16 de marzo, en realidad el puente de este lunes se da a estudiantes y trabajadores con motivo del natalicio de Benito Juárez, Benemérito de las Américas.

Si bien su natalicio fue el 21 de marzo de 1806 en el Pueblo de San Pablo Guelatao, Oaxaca, en la actualidad el día de descanso obligatorio que se otorga en su honor se recorre al lunes inmediato anterior, que en esta ocasión es el 16 de marzo.

Ello, luego de que en 2006 se publicó un decreto en Diario Oficial de la Federación (DOF) en el cual se reformaba el artículo 74 de la Ley del Trabajo para modificar las fechas oficiales a 'fines de semana largos' con el objetivo de aumentar la derrama económica del sector turismo.

De modo que este lunes se rinde homenaje a quien fue presidente de México en distintos periodos y legó al país Las Leyes de Reforma.

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