¿Qué se Sabe del Presunto "Halcón" en un Mitin de Grecia Quiroz en Uruapan, Michoacán?

Durante un evento público realizado este viernes en el municipio de Uruapan, Michoacán, se informó sobre la presencia de un "halcón" en el mitin encabezado por la alcaldesa Grecia Quiroz. Te contamos qué es lo que se sabe de su detección y cómo fue visto.

Luego del asesinato de Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, se dio a conocer el despliegue de centenares de elementos de seguridad de distintas corporaciones federales, para reforzar la seguridad en el estado.

Sin embargo, un evento registrado este viernes 5 de diciembre 2025 alertó nuevamente pero ahora por la integridad de la alcaldesa Grecia Quiroz, quien aseguró en entrevista con distintos medios de comunicación que no piensa afiliarse a algún partido político y que seguirá siendo independiente.

No estoy aquí por gusto, no estoy aquí porque sea de mi agrado, estoy aquí por una injusticia que se cometió, que me toca encabezar esto, que lo hago con mucho orgullo.

¿Qué se sabe del "halcón" detectado en evento de la alcaldesa Grecia Quiroz?

En el evento para la entrega de nuevas unidades de transporte público, al que también acudió el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, fue detectado por elementos de la Secretaría de Marina un hombre sospechoso en la tarima donde se posicionan medios de comunicación.

Informaron que luego de ser visto, el hombre hizo uso de su teléfono y luego comenzó a hacer una llamada, mientras se alejaba del sitio, por lo que comenzó a ser seguido por agentes de la Marina, pero el sujeto logró escapar.

Autoridades afirmaron que se trataba de un "halcón" del narco, quien vigilaba e informaba sobre las actividades de Quiroz y autoridades presentes en el evento.

En el contexto del crimen organizado, un "halcón" es un informante o espía que alerta a los miembros de una organización criminal sobre los movimientos y la presencia de las autoridades u otros grupos rivales.

Video: "Esta Lucha Va a Seguir y con el Legado de Carlos Manzo", Afirma Grecia Quiroz

Historias recomendadas:

Ataque Directo a Policía Con Artefacto Explosivo Deja Un Muerto y Varios Heridos En Michoacán

Desde Extorsión del CJNG a Acusaciones de Abuso. Lo que se Sabe del ​​Caso Dashia Rocío

DMZ