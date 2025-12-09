Quesabirria Conquista al Mundo: Taste Atlas la Ubica entre los Mejores Platillos Callejeros

La gastronomía mexicana vuelve a posicionarse en el gusto mundial, luego que las quesabirrias han sido consideradas entre las mejores comidas callejeras del mundo, de acuerdo con el compilado culinario Taste Atlas.

Dicho platillo es originario de Tijuana y combina el sabor del queso derretido con la carne de la birria.

Este reconocimiento se suma a varios platillos mexicanos que destacan en ese mismo ranking, entre ellos: los tacos que pueden ser de pastor, carne asada o de carnitas, los esquites y los antojitos.

¿Por qué se eligió a la quesabirria entre los mejores platillos del mundo?

La quesabirria se ha convertido en una verdadera estrella, pero ¿de dónde proviene la mezcla de queso y birria?

La birria es un jugoso guiso de carne y es la esencia de las quesabirrias. Este platillo es típico de la región de Jalisco, y su preparación tradicional consiste en carne de cordero o chivo cocida a fuego lento con una mezcla de especias.

La versión que originalmente se popularizó se hacía con carne de chivo, su versión de res también se popularizó en ciudades como Tijuana o Monterrey, adoptando un sabor que rápidamente se volvió icónico.

Esta transformación creó una fusión única que cautivó a los paladares locales y se convirtió en una delicia codiciada, incluso en ciudades de Estados Unidos, donde ahora es más reconocida que la versión de cabra.

¿Cómo se prepara la quesabirria?

Video. Preparación de la quesabirria. Foto: Facebook Birrieria "La Sabrosa"

Para preparar una quesabirria se coloca birria recién hecha en una tortilla de maíz, similar a un taco crujiente, pero la magia ocurre antes de cerrar la tortilla, se agrega queso. La combinación se fríe hasta que el queso se derrite y la tortilla queda crujiente.

Las quesabirrias se convirtieron pronto en un fenómeno culinario. La mezcla de sabores, texturas y la combinación de queso derretido y carne de birria cautivaron los paladares de quienes la han probado.

Quesabirrias traspasan fronteras

Las quesabirrias han traspasado fronteras y se han convertido en un platillo que se disfruta en todo el mundo. Desde los puestos de comida callejera de Tijuana hasta los restaurantes más elegantes, al fusionar lo antiguo con lo moderno.

Quesabirria para reconfortar el estómago en una resaca

La quesabirria se ha posicionado en el gusto de las personas que tienen resaca, por su preparación y consistencia para reconfortar el estómago. La combinación de carne, queso derretido y tortilla crujiente es como un abrazo para el alma, sin dejar de mencionarse el consomé cuyo sabor intenso y un toque picante devuelve la vida.

Lista de los 10 mejores platillos del mundo de Taste Atlas 25/26

1.-Vori-vori (Paraguay)

2.-Pizza Napolitana (Italia)

3.-Tajarin al tartufo bianco d’Alba (Italia)

4.- Sate kambing (Indonesia)

5.-Cag kebabi (Turquía)

6.-Kontosouvli (Grecia)

7.- Arroz tapado (Perú)

8.- Komplet lepinja (Serbia)

9.- Quesabirria (México)

10.-Pappardelle al cinghiale (Italia)

