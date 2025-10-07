¿Cómo Asesinaron al Sacerdote Bertoldo Pantaleón, en Guerrero? Buscan a su Chofer por la Muerte

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó hoy 7 de octubre de 2025 que buscan al chofer del párroco Bertoldo Pantaleón, como probable responsable del asesinato del sacerdote en Guerrero.

El 6 de octubre de 2025 se dio a conocer la ficha de búsqueda del sacerdote Bertoldo Pantaleón; sin embargo, momentos más tarde se informó del hallazgo de su cuerpo sin vida.

Fue visto por última vez en el municipio de Cocula

Era párroco de la iglesia de San Cristóbal en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, Guerrero

Se busca al chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, Omar García Harfuch informó que se busca al chofer del sacerdote Bertoldo Pantaleón, como probable responsable del asesinato del párroco en Guerrero.

Es una de las hipótesis de la Fiscalía (que lo mató su propio chofer).

Hipótesis del asesinato: Omar García Harfuch reveló que los informes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero señalan que "todo indica que muere arriba de su camioneta, lo matan arriba de su camioneta, iba a salir a dar una misa, todo indica es su propio chofer, y estamos apoyando para dar con esta persona".

Por otra parte, el titular de la SSPC reconoció que el móvil del asesinato del sacerdote "no lo tenemos todavía".

Además, descartó que el sacerdote estuviera involucrado en actividades delictivas o que lo relacionen con algún grupo del crimen organizado en Guerrero.

Al momento no tenemos conocimiento (de amenazas), pero vamos a profundizar con las autoridades locales. Fue un delito muy lamentable en la zona, pero no hay indicio de que el padre haya estado involucrado en algo incorrecto.

El cuerpo del sacerdote Bertoldo Pantaleón fue encontrado en el municipio Eduardo Neri, en Guerrero.

